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    • Haberler
    • 01.03.2023 15:16
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    • 01.03.2023 15:21
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    Son dakika: 1 Mart Twitter'a ne oldu, erişim sorunu mu var, ne zaman düzelecek? Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

    Popüler sosyal medya platformu Twitter'da erişim problemleri yaşandı. İnsanlar öğle saatlerinden itibaren erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kullanıcı son saatlerde platforma neden erişelemediği konusunda arama motorları üzerinden bilgi almak istiyor. Peki, Twitter çöktü mü, kapandı mı? Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? 1 Mart erişim sorunu nedir? İşte detaylar

    Twitter’da erişim sorunu!

    Twitter kullanıcıları öğle saatlerinden itibaren platforma erişim sağlayamıyor. Twitter'da son dakikalarda binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Bu kapsamda Twitter çöktü mü, kapandı mı sorusu gündemde yerini aldı. Peki, Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte 1 Mart erişim sorunu hakkında bilgiler

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI?

    Öğlen saat 13.00 itibariyle milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşadı ve yaklaşık 1 saat sonra sorun düzeldi.

    Twitter'da Sorun Nedir?

    Bugün öğlen saatlerinde platforma giren kullanıcılar ana sayfalarındaki akışlarında "Twitter'a hoş geldin! Dünyanda olup bitenleri görmek için en iyi yer burası. Hemen takip edecek birkaç kişi ve konu bul" diye bir yazıyla karşılaştı.

        Twitter çalışıyor ancak siteye veya sitenin belirli bir sayfasına erişemiyorsanız, olası çözümlerden birini deneyin. Mobil cihazınızın tarayıcı önbelleğini temizlemeyi ve çerezleri silmeyi deneyin.

        Akıllı telefonunuzun tarayıcısındaki Ayarlar menüsünden önbelleği ve çerezleri temizleyebilirsiniz. Telefonunuzu kapatın ve bağlantının sıfırlanması için 5 dakika bekleyin.
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        Haberler Haberler Son dakika: 1 Mart Twitter'a ne oldu, erişim sorunu mu var, ne zaman düzelecek? Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?
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