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    • Haberler
    • 01.03.2023 12:09
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    • 01.03.2023 12:09
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    Bölge bölge zemin tarandı! İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Yıkılacak binalar hangi bölgeye taşınacak? Çarpıcı değerlendirme

    'Asrın Felaketi' sonrası gözler İstanbul'da meydana gelecek 7 ve üzerindeki büyüklükteki olası depreme çevrildi. Türkiye'nin en kalabalık kentinde yaşanması muhtemel sarsıntı nedeniyle önlemler için kollar sıvandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." açıklamasında bulundu. A Haber canlı yayına katılan jeoloji mühendisi İshak Yılmaz, dev proje ve İstanbul'un risk haritası hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, İstanbul'daki riskli yapılara değindi.

    Bakan Kurum, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." dedi.

    FAYLARIN HEPSİ AYNI ANDA ÇALIŞTI
    A Haber canlı yayına katılan jeoloji mühendisi İshak Yılmaz, 6 Şubat'ta bu yana meydana gelen 11 binden fazla artçı sarsıntıyı ele aldı.

    Yılmaz, "Hiçbir deprem bizi şaşırtmıyor ancak zamanı konusunda emin değiliz. Belki 15-20 sonra enterasan olan bir şey 3-4 farklı segmentimiz var bu fayların hepsi aynı anda çalıştı." dedi.

        İSTANBUL DEPREMİ YANLIŞ BİR İFADE
        Marmara fayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "İstanbul depremi yanlış bir ifade. İstanbul içerisinde tespit edebildiğimiz kırık aktif bir fay yok. Yüzey şekilleri teknotanizmayla şekillenir. Yerin içerisinde stres birikir, zamanla kabuğu kırar, yükseltir alçaltır ya da sağa veya sola hareket ettşirire. buna deprem diyoruz." ifadelerini kullandı.

        FAYDA STRES AZALIR MI?
        Marmara fayında meydana gelen depremin stresi azaltabileceği yönündeki değerlendirmelerin yanlış olduğunu vurgulayan Yılmaz, "6.5'luk depremin 7,5'luk depremi karşılayabilmesi için 30 tane, 5,5'luk deprem karşılaması için ise 900 tane yapmanız lazım" dedi.

        İSTANBUL JEOLOJİ HARİTASI
        Yılmaz, İstanbul'da Bakan Murat Kurum'un binaların iki rezerv alanan taşınacağı açıklamasını değerlendirerek, "Yeni binaların yapım alanının fay hattından olabildiğince uzak olması gerekiyor. İstanbul'un zemini Türkiye'nin en sağlam zeminlerinden biri. Sarı ve gri dışındaki renkler minimum 30-40 milyon yaşında. Bu noktalardaki malzemeyi balyozla kıramıyoruz. Taşınmada en önemli sorunlardan biri temel çalışma maliyetleri olacaktır." dedi.

            Yılmaz, "Zemin sıvılaşması için alüvyal kumlu bir zermin olması lazım. Avıclar Büyükçekmece gibi ilçelerin sıkıntılı olduğunu her zaman söylüyoruz." sözlerini kullandı.

            İSTANBUL'DA ZEMİN SAĞLAM
            Yılmaz, "İstanbul'un büyük bir alanında zemin sağlam ve bina yapılabilir. Silivri'de meydana gelen depremde Çatalca'da bir öğrencimle çalışma alanındaydım hiçbir şey hissetmedim." ifadesini kullandı.

            Yılmaz, "Birinci kriter zemin olacaktır. Kıyı alanları özellikle de sonradan doldurulmuş dolgu zeminleri Avcılar da da Bakırköy de de var. Onun dışında lokal aşınmaları dışarıda tutarsak sağlam zeminler üzerinde işlem yapılabilir." dedi.
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                Haberler Haberler Bölge bölge zemin tarandı! İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Yıkılacak binalar hangi bölgeye taşınacak? Çarpıcı değerlendirme
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