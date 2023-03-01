Bölge bölge zemin tarandı! İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Yıkılacak binalar hangi bölgeye taşınacak? Çarpıcı değerlendirme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, İstanbul'daki riskli yapılara değindi.

Bakan Kurum, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." dedi.