İstanbul için büyük taşınma planı! 1,5 milyon konut nereye ve nasıl yapılacak? Uzmanlar A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Kahramanmaraş depremlerinin ardından ülke genelinde "kentsel dönüşüm" çalışmalarına hız verilirken; Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da yaptığı açıklamada İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun belirlenen alanlara taşınacağını açıkladı.
Bakan Kurum, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.
A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve İTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım Bakan Kurum'un açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalar: