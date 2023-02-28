İstanbul için büyük taşınma planı! 1,5 milyon konut nereye ve nasıl yapılacak? Uzmanlar A Haber canlı yayınında değerlendirdi





"UYGUN YERLER VAR"

Bu bölgede olabilir. Burada da uygun yerler var. Sağlam kaya ortamları var. İstanbul'umuzun biraz hırpalanacağı, yani yeşil alanlarının gideceği biraz daha yapılaşmanın olacağı bir yere dönüşür. Tabi her şeyi kazanamayız. O da olmasın, bu da olmasın. Deprem bölgesindeki alanlar yeşillendirilebilir. Bu belki daha doğru bir çözüm. İyi bir ekiple, iyi bir kadroyla buna başlanılabilir. Çünkü o kadar hukuksal çıkmaz var ki. Bir evi, bir yeri, bir siteyi dönüştürmek...