Dolandırıcılar bu kez depremzedeleri sahte konteyner ilanıyla dolandırdı

İnternetten konteyner ev araştırması yapan Emrah Sıdır (38), diğer firmalara oranla daha uygun fiyat veren Isparta merkezli bir firma ile iletişime geçti. Fiyatın düşük olma nedenini sorduğu firmadan devlet tarafından depremzedeler için kendilerine teşvik verildiğini, bu nedenle uygun fiyata konteyner ev üretimi yaptıkları cevabı alan Sıdır, kendisi ve babası Musa Sıdır için iki adet konteyner ev siparişi vererek iletişimde oldukları şahısların hesabına toplamda 30 bin TL gönderdi. Tanesi 29 bin TL'den konteyner ev alacaklarının mutluluğunu yaşayan Sıdır ailesi neye uğradığını şaşırdı.