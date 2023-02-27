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    • Haberler
    • 27.02.2023 16:01
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    • 27.02.2023 16:13
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    Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi tespit edildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 1005 hesap yöneticisinin belirlendiği açıklandı. Haklarında işlem başlatılan 575'inden 141'inin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bunlardan 27'sinin de sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Provokasyona geçit yok! 27’si tutuklandı

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdüğü belirtildi.

    Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan depremlerin 6 Şubat Pazartesi meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında 1005 hesap yöneticisinin vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

    27'Sİ TUTUKLANDI
    Hesap yöneticilerinden haklarında işlem başlatılan 575'inden 141'inin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bunlardan 27'sinin de sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandığı bildirildi.

    Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 adet kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.

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    Haberler Haberler Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi tespit edildi
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