Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi tespit edildi

Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 adet kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.

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