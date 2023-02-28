KİMLER KAÇ YIL GÖREV İLE EYT'DEN YARARLANACAK?

Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği basın toplantısında ilk işlerinin EYT yasa teklifi olduğunu açıkladı. Elitaş, dört maddeden oluşan EYT yasa teklifi için "Salı günü (bugün )bitirebiliriz. Olmazsa en geç çarşamba günü çıkar" mesajı vermişti.