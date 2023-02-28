Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.02.2023 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 09:11
    ABONE OL

    EYT SON DAKİKA | Gözler 15.00'da! 28 Şubat 2023 EYT maaş hesaplama robotu! Kapsam, prim, mağdurlar, ilk maaşlar...

    EYT son dakika gelişmeleri! Beklenen gün geldi. Meclis, gündemindeki konuları ele almak için bugün çalışmalarına başlıyor. Milyonlarca vatandaşın çıkmasını beklediği EYT'de son viraja girildi. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurul gündeminde ele alınacak.Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT maaş hesaplama robotu! Beklenen gün geldi!

    EYT son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) artık geri sayıma geçti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Peki, meclis saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

    AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI: BUGÜN BİTEBİLİR

    EYT hakkındaki görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" demişti. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

    EYT PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA

    TBMM gündeminde olan bir diğer yasa tasarısı ise borç yapılandırması ile ilgili. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren taslak ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak. Ancak yapılandırma sadece borcu olanları değil EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor. Prim borcu olduğu için emekli olamayan EYT'liler yapılandırmaya başvurarak borçlarının faizlerini sildirecek, taksite böldürebilecek ve kolay ödemelerle borçtan kurtulup emekli olabilecek.

        EYLÜL 99 ÖNCESİNDE BAŞLAYANLAR EMEKLİ OLABİLECEK

        Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

        GERİYE DÖNÜK ÖDEME YOK

        Deprem dolayısıyla yasanın geç çıkmasıyla kaybolan hak geri verilebilir. Bu durumda maaşların yine daha önce açıklandığı gibi 1 Mart'tan itibaren başlaması da sağlanabilir. Ancak Ankara kulislerinde böyle bir uygulama yapılmayacağı yönünde konuşmalar olduğu belirtiliyor.

        EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR?

        Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

            KİMLER KAÇ YIL GÖREV İLE EYT'DEN YARARLANACAK?

            Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

            AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği basın toplantısında ilk işlerinin EYT yasa teklifi olduğunu açıkladı. Elitaş, dört maddeden oluşan EYT yasa teklifi için "Salı günü (bugün )bitirebiliriz. Olmazsa en geç çarşamba günü çıkar" mesajı vermişti.

            VERASET VERGİSİ MUAFİYETİ

            EYT'den sonra vatandaşın devlete olan vergi ve diğer borçlarını yeniden yapılandıran yasa teklifi ele alınacak. Pakete deprem bölgesine yönelik yapılacak işler ile ilgili bazı maddelerin de eklenmesi için hazırlık yapılıyor. Bunlar içinde deprem bölgesinde veraset ve intikal vergisi muafiyeti, araçların muayene sürelerinin uzatılması, taşıma, kiralama gibi konularda kolaylık sağlanmasına dönük düzenlemeler olması bekleniyor.

            FAY HATLARI YASASI

            Elitaş, seçimlerden önce fay hatlarına ilişkin yasal düzenlemeyi de TBMM gündemine taşıyıp yasalaştırması planladıklarını söyledi.

                EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

                EYT başvuruları Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

                EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

                EYT düzenlemesi ile ilk maaşların Mart ayında hesaplara yatırılması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclisin çalışmalarına ara vermesi nedeniyle ilk maaşların Nisan ayında ödenme ihtimali de bulunuyor. Konu ile ilgili yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

                EYT ŞARTLARI NELER?

                EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

                    EYT'DEN SONRA SIRA BORÇ YAPILANDIRMADA

                    Meclis Genel Kurulu'nda, EYT düzenlemesinden sonra vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

                    Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?

                    Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor. O yüzden staj ve çıraklık ile başlayanlar EYT kapsamına giremiyor. Bu başlangıçların tescil edilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

                    EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

                    EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

                        MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? EYT'LİLER O SAATE KİLİTLENDİ

                        Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında çalışmalarına ara verilen TBMM Genel Kurulu 28 Şubat saat 15:00'de yeniden toplanacak. TBMM'de görüşülecek yasal düzenlemelerin başında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili EYT taslağı ile yapılandırma kanunu geliyor.

                        4 MADDELİK EYT TASLAĞINA GÖRE ŞARTLAR

                        8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor
                        EYT yaş sınırı yok
                        EYT yasası 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor
                        İlk anda 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak
                        Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan istediği zaman emekli olabilecek
                        SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
                        Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek
                        Emekli olup yeni sözleşme ile beraber EYT'liler çalışabilecek
                        EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok
                        İlk maaş Mart ve Nisan ayında alınacak

                        EYT'LİLERİN 2 TANE TALEBİ VAR

                        EYT kanun teklifi bilindiği üzere mevcut yasa üzerinden yaş şartı kaldırılarak 4 madde üzerinden taslak haline getirildi. Burada 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan EYT'liler 75'er gün şeklinde ardan 5000 ila 5975 gün primle emeklilik hakkı elde edecek. Sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl.

                            EYT'liler burada 5000-5975 gün prim sisteminin herkes için 5000 gün olmasını talep ediyor.

                            İkinci olarak ise EYT'liler kamuoyunda 3600-5400 prim günü ile emeklilik olarak bilinen kısmi emeklilikte yaş şartının 1999 öncesinde olduğu gibi erkeklerde 55 kadınlarda 50 olarak belirlenmesini talep ediyor.

                            TALEPLER EYT YASASI ÇIKTIKTAN SONRA EK DÜZENLEME İLE GÜNDEME GELEBİLİR

                            Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.

                            EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

                            Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihini takip eden ayda EYT ilk maaşlar ödenecek. Mart ayında ödenmesi beklenen EYT ilk maaşları Nisan ayında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

                                EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK!

                                Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisann gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                17 dakika içinde ’hazır ol’ emri verildi
                                Haberler Ekonomi EYT SON DAKİKA | Gözler 15.00'da! 28 Şubat 2023 EYT maaş hesaplama robotu! Kapsam, prim, mağdurlar, ilk maaşlar...
                                    SON DAKİKA