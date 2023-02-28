28 Şubat'ın mağdur ettiği isimlerden vesayet uyarısı: "İlk fırsatta o günlere dönme özlemindeler"

Bugün 28 Şubat 2023. Bundan 26 yıl önce postmodern darbe olarak nitelendirilen sürecin yıldönümü. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bu süreçte sivil hayata müdahale edildi. Başörtülü kızların eğitim hakları ellerinden alındı, ülkenin huzuruna kastedildi.
28 Şubat'ın mağdurları ve mağdurların Meclis'teki temsilcisi olan isimler, yeni dönemde başka kadınlar mağduriyet yaşamasın diye verdikleri başörtüsü mücadelelerini paylaştı.
BAŞKALARI YAŞAMASIN
28 Şubat'ın simge ismi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: 28 Şubat sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisiydim. Derse devam etmeme rağmen 'Buradayım' diyorum, ismimin önüne 'T' harfi yani 'türbanlı' ifadesi konularak 'yok' yazıldım ve devamsızlıktan ceza aldım, okuldan atıldım. Yaşadıklarımızı hiç kimsenin yaşamamasını istiyoruz.