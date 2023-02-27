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Haberler Trend İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı: 'Bugün olmazsa yarın!' 4.1 büyük depremin habercisi mi?

İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı: 'Bugün olmazsa yarın!' 4.1 büyük depremin habercisi mi?

İzmir'de meydana gelen 4.1 depreminin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür'den şimdi de İzmir için deprem alarmı geldi. Bölgenin risk taşıdığını ifade eden Naci Görür, İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini duyurdu. Peki, İzmir'de büyük deprem olacak mı? İşte tüm detaylar!

takvim.com.tr
27.02.2023 22:37 - Son Güncelleme: 27.02.2023 22:40
İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den İzmir depremi uyarısı: ’Bugün olmazsa yarın!’ 4.1 büyük depremin habercisi mi?

İzmir ve çevresinde hissedilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti. Öte yandan vatandaşlar uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, Büyük İzmir depremi ne zaman olacak? İşte detaylar...

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İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den İzmir depremi uyarısı: ’Bugün olmazsa yarın!’ 4.1 büyük depremin habercisi mi?

NACİ GÖRÜR'DEN İZMİR DEPREMİ UYARISI!

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.

İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den İzmir depremi uyarısı: ’Bugün olmazsa yarın!’ 4.1 büyük depremin habercisi mi?

İZMİR'DE DEPREM OLACAK MI?
Prof. Dr. Naci Görür ise katıldığı bir programda, Türkiye'de 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem beklenen illeri paylaştı. "Bu çağda bizim canlarımızı toprağa vermememiz gerekiyor." diyen Görür şöyle devam etti:

İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den İzmir depremi uyarısı: ’Bugün olmazsa yarın!’ 4.1 büyük depremin habercisi mi?

"İstanbul'un haricinde Kahramanmaraş'ı sayıyorduk. Orası gitti. İki bence Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası. Yani 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz.

İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den İzmir depremi uyarısı: ’Bugün olmazsa yarın!’ 4.1 büyük depremin habercisi mi?

İzmir Körfez'de de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

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