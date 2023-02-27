'En acı' tespit! Hayatını kaybedenlerin kimliği 'Acil DNA merkezinde' belirleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı yaşayan Hatay'da kimlikleri belirlenemeyen cenazelerin Narlıca'da oluşturulan 'Acil DNA merkezinde' kimlikleri belirleniyor.
İŞEMLER SAVCILIK KONTROLÜNDE YAPILYOR
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından koordine edilen Hatay Narlıca Asri Mezarlıkta oluşturulan mezarlık kompleksinde vatandaşların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla kimlikli cenazelerin işlemlerinin yapıldığı birim bulunuyor.
DNA örneği alınan çadırın bulunduğu komplekste kimliği belirlenemeyen cenazelerin kimlik tespiti ve defin işlemleri savcılık birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.
FOTOĞRAF İŞLEM MERKEZİ KURULDU
Kimliksiz cenazelerin ölü muayene ve defin işlemlerinin yapılması için ayrı bir bölüm oluşturulurken, fotoğraf tespit işlem merkezleri de bulunuyor.