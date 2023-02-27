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    • Haberler
    • 27.02.2023 11:14
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    • 27.02.2023 11:14
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    'En acı' tespit! Hayatını kaybedenlerin kimliği 'Acil DNA merkezinde' belirleniyor

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin en şiddetli yıkıma neden olduğu illerden biri de Hatay. Afet nedeniyle hayatını kaybeden çok sayıda kişinin kimliği, Narlıca'da oluşturulan 'Acil DNA merkezinde' belirleniyor. Yakınlarından haber alamayan depremzedeler, bu merkezde acıda olsa bir bilgiye ulaşmak için başvuruda bulunuyor. Kimlikleri tespit edilen cenazeler yakınlarına teslim edilirken; henüz kimlik eşleşmesi yapılamayan cenazeler Diyanet ve belediye görevlileri tarafından mezarlığa defnediliyor.

    ’En acı’ tespit!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı yaşayan Hatay'da kimlikleri belirlenemeyen cenazelerin Narlıca'da oluşturulan 'Acil DNA merkezinde' kimlikleri belirleniyor.

    İŞEMLER SAVCILIK KONTROLÜNDE YAPILYOR
    Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından koordine edilen Hatay Narlıca Asri Mezarlıkta oluşturulan mezarlık kompleksinde vatandaşların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla kimlikli cenazelerin işlemlerinin yapıldığı birim bulunuyor.

    DNA örneği alınan çadırın bulunduğu komplekste kimliği belirlenemeyen cenazelerin kimlik tespiti ve defin işlemleri savcılık birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

    FOTOĞRAF İŞLEM MERKEZİ KURULDU
    Kimliksiz cenazelerin ölü muayene ve defin işlemlerinin yapılması için ayrı bir bölüm oluşturulurken, fotoğraf tespit işlem merkezleri de bulunuyor.

        Öte yandan komplekste mezar nakil işlemlerinin yapılabilmesi için Nüfus ve Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından birimler oluşturuldu.

        CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR
        Türkiye'nin farklı illerinden gelen cumhuriyet savcıları, katipler, olay yeri inceleme ve adli tıp uzmanları tarafından ölü muayene işlemleri ve kimlik tespitini yaparak merkeze başvuran yakınlarına teslim ediliyor.

        DNA SONUÇLARI 10 GÜNDE BELLİ OLUYOR
        Kimlik tespiti yapılamayacak cenazelerde parmak izi ve DNA örnekleri alınarak sistemde bulunan parmak iziyle eşleştiriliyor.

        Kimlik tespitinin ardından Diyanet ve belediye görevlileri tarafından mezarlığa defnediliyor.
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            Haberler Haberler 'En acı' tespit! Hayatını kaybedenlerin kimliği 'Acil DNA merkezinde' belirleniyor
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