'En acı' tespit! Hayatını kaybedenlerin kimliği 'Acil DNA merkezinde' belirleniyor

Öte yandan komplekste mezar nakil işlemlerinin yapılabilmesi için Nüfus ve Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından birimler oluşturuldu.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR

Türkiye'nin farklı illerinden gelen cumhuriyet savcıları, katipler, olay yeri inceleme ve adli tıp uzmanları tarafından ölü muayene işlemleri ve kimlik tespitini yaparak merkeze başvuran yakınlarına teslim ediliyor.