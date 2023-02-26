Depremzedelerin yaraları sarılıyor: Ne ihtiyaç varsa hepsine yetişiliyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde çalışmalar devam ederken, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları da gideriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "asrın felaketi" ile ilgili yaptığı paylaşımda Gaziantep Nurdağı'nda kurulan konteyner kentlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız!'' ifadelerini kullandı.
26.02.2023 11:55 - Son Güncelleme: 26.02.2023 12:09
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep'te kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için hazırlanan sosyal imkanlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum sosyal medya hesabı üzerinden, kurulan konteyner kentte bulunan sosyal donatılara yer verilen görüntülere yer verdi. Bakan Kurum, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.