Son dakika: Bakan Koca: Deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek bir durum saptanmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki yaralıların tetanos aşısı olması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin, deprem bölgesindeki salgın hastalık konusuyla ilgili, "Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden "Sendromik Sürveyans" etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır" açıklamasını yaptı.
İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:
"GAZİANTEP GENELİNDE CAN KAYIPLARIMIZ 3 BİN 897'YE ULAŞTI"
Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye'de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye'de 1347, Nurdağı'nda 2 bin 170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897'ye ulaştı. Osmaniye'de 993 hayat kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimiz yakınlarına sabır, metanet versin. Yaralılarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
"BUGÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak.
"ÇADIR KENTLERDE KURULAN ACİL MÜDAHALE ÜNİTELERİNİN SAYISI 16"
Gaziantep'te 16 Devlet Hastanemiz, 1 Üniversite Hastanemiz, 2 Toplum Sağlığı Merkezimiz, 167 Aile Sağlığı Merkezimiz, sayısı 51'i bulan 112 İstasyonlarımız ve 104 Sağlık Evimiz halen hizmet vermektedir. Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla 2'si İslahiye'de, 1'i Oğuzeli'nde, 1'i Nurdağı'nda olmak üzere toplam 4 Sahra Hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan Acil Müdahale Ünitelerinin sayısı 16'dır.
"GAZİANTEP'TE SAĞLIK KURUMU BİNALARINDAN 6'SI AĞIR DURUMDADIR"
Afet, yuvalarımızla birlikte depremin ardından çok ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin verildiği yapıları da etkiledi. Sağlık hizmeti almaya mani bir durum olmadığı az önceki ifadelerimde açıktır. Bazı kurumlarımıza ait binaların hasar durumunu da açıklamakta prensip olarak fayda görüyorum. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin A ve B blokları ile Nurdağı devlet hastanemiz ağır hasarlıdır. İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6'sı ağır, 5'i orta, 169'u az hasarlı durumdadır. 54'ünde hasar yoktur.
"İL GENELİNDE 627 ECZANE AKTİF OLARAK HİZMET VERİYOR"
Gaziantep'te, il genelinde, 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 Sahra Eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. İslahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağı ilçesindeki 11 eczane, maalesef hizmet verememekte. Bu iki ilçede, İslahiye ve Nurdağı'nda 1'er çadır eczane açılmıştır. Ayrıca sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir.