Son dakika: Bakan Koca: Deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek bir durum saptanmamıştır

Geride kalan 20 günde Gaziantep'te verilen, çoğu halen devam eden sağlık hizmetlerimiz hakkında sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. Her şeyden önce, Gaziantep'teki sağlık profesyoneli sayısının bu süreçte 11.490'a kadar ulaştığını bilmenizi arzu ederim.

Bugünlerin iyi haberlerinden biri olarak şunu mutlulukla ifade edeceğim: Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25.276'sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir.

Afetin yaşandığı ilk günden bugüne, cerrahi müdahale yapılan Gaziantepli depremzede sayısı 1.994'tür. Gaziantep'te 340.150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636.940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.

Acil başvuru sayısı 177.311, tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327.596 olarak gerçekleşmiştir. Çadır kentlerdeki Acil Müdahale Ünitelerinde yapılan muayene sayısı 22.202'dir.

24 Mobil Ekip Gaziantep'in 171 köyünde 23.450 hastamızı muayene etti ve ilaçlarını verdi. Bugüne kadar 35.848 kutu ilaç dağıtılmıştır. Köylerde uygulanan aşı dozu sayısı 30.000'in üzerindedir. Yaralanmalar sebebi ile bilhassa önemli olan Tetanos aşıları yapılmıştır. Hafif yaralı olup da Tetanos aşısını ihmal eden Gaziantepli vatandaşlarımızdan, en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini ısrarla rica ediyorum. Bunun dışında, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında süregelen bebek ve çocuk aşılamaları normal takvimine uygun şekilde devam etmektedir.

Bir afet karşısında topluma ve kurumlara düşen ödevlerin, kati görevlerin listesi tutulamaz. Yapılanlar, gurur vesilesi olamaz. Verdiğim bilgiler, devletin mustarip her ferdiyle yekvücut olduğunun kısmi bir ifadesidir. Bu bilgiler, size, sağlık hizmeti ihtiyacı açısından kendinizi tam bir huzur içinde hissetmeniz gerektiğini söylemektedir. Bu güveni tesis edecek daha çok bilgi var: Daha 20 gün önce bir afet yaşamış olmamıza rağmen, Gaziantep'teki hastanelerde servislerin yatak doluluk oranı sadece %44'tür. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise sadece %58'dir.

Şimdi izninizle, her birimize sorumluluk yükleyen bir konu üzerinde durmak istiyorum: Bildiğiniz gibi afetzede illerimizde, halk sağlığı açısından muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sorunların başında su kaynaklı sorunlar geliyor.

Özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep'te, su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri ilk günlerden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938'inde klor oranı yeterli, 60'inde yetersiz bulundu.

Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu su örneklerinden 512'si sağlık açısından uygun, 103'ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99'unda mikrobiyolojik, 29'unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır.