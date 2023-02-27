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    • Haberler
    • 27.02.2023 20:41
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    • 27.02.2023 20:41
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    Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi. Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i teslim alan Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman merkezdeki konteyner kenti ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra Gölbaşı ilçesine geçti.

    Burada incelemelerde bulunan Erdoğan'a, bölgede bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Gölbaşı'ndaki çalışmaları sırasında enkazdan çıkardığı vatandaşlarca verilen Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

    Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i teslim alan Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

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