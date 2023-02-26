Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için bunu da yaptı! Kurmayları ile acil toplantısından çıkan karar: Tam yetki Kılıçdaroğlu'nun

MERAK EDİLEN TOPLANTIDAN BEKLENEN KARAR: İLLE DE BEN

Söz konusu toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı ise büyük merak konusuydu. Adaylıkta ısrar eden ve bir başka isme asla tahammülü olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını garantilemek için bir hamle yapması gerekiyordu ve beklenen oldu.

Acilen topladığı kurmaylarıyla aldığı karar tam olarak şu: Cumhurbaşkanı adayı belirlemede tam yetki Kılıçdaroğlu'nun

ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE KILIÇDAROĞLU YETKİLENDİRİLDİ

Toplantıya katılan grup başkanvekillerinden Özgür Özel, görüşmede alınan kararı paylaştı:

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.