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    • 26.02.2023 15:19
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    • 26.02.2023 15:36
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    Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için bunu da yaptı! Kurmayları ile acil toplantısından çıkan karar: Tam yetki Kılıçdaroğlu'nun

    Son dakika haberleri... 2023 seçimlerine aday olmak için tüm kartları kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in canlı yayındaki sözlerinin ardından kurmaylarını acilen topladı. Adaylığını istemediğini alenen söyleyen Meral Akşener'in olası bir Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı işaret etmesi ihtimaline karşı yapılan toplantıda alınan karar ise dikkat çekici. Acilen topladığı kurmaylarıyla aldığı karar tam olarak şu: Cumhurbaşkanı adayı belirlemede tam yetki Kılıçdaroğlu'nun.

    Kılıçdaroğlu’na tam yetki

    Türkiye 11 ili birden etkileyen depremin yaralarını sarma derdine düşmüşken 6'lı masanın tek gündemi belirleyemedikleri aday oldu.


    Masanın kuruluşundan bu yana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

    Her açıklamasında açıkça söz konusu durumu dile getiren Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı.



    'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra yüksek perdeden yanıt veren Akşener, 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulundu. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.



    Öte yandan Akşener, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek adaylık meselesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerini bir kez daha çizdi.

    FAİK ÖZTRAK'IN KRİZİ GEÇİŞTİRME ÇABASI
    Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.

        Krizin ise 'geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu' ortaya çıktı.

        CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HALLER!
        Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını olağanüstü toplatıya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

        İşte o belge:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi: "09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

        Gündem:

        1: Saygı duruşu

        2: Genel Başkanın Sunuşu

        3: Afetle ilgili genel değerlendirmeler

        4: 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme

        5: Dilek ve öneriler

        MERAK EDİLEN TOPLANTIDAN BEKLENEN KARAR: İLLE DE BEN

        Söz konusu toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı ise büyük merak konusuydu. Adaylıkta ısrar eden ve bir başka isme asla tahammülü olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını garantilemek için bir hamle yapması gerekiyordu ve beklenen oldu.

        Acilen topladığı kurmaylarıyla aldığı karar tam olarak şu: Cumhurbaşkanı adayı belirlemede tam yetki Kılıçdaroğlu'nun

        ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE KILIÇDAROĞLU YETKİLENDİRİLDİ

        Toplantıya katılan grup başkanvekillerinden Özgür Özel, görüşmede alınan kararı paylaştı:

        Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.

        "ALINAN KARARIN TÜRKİYE'YE UMUT OLACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

        Özel, bundan sonraki çalışmaların, imzalanan yetki belgesi çerçevesinde sürdürüleceğini belirtti ve ekledi:

            Alınan karar, yaşadığımız yasa ve büyük üzüntüye rağmen, Türkiye'nin şehirlerinin yıkılmadığı, ekonomisinin ve sağlık sisteminin çökmediği, yıkılmaz bir Türkiye'nin inşası için grubumuz tarafından umutla karşılanmış, Türkiye'ye de umut olacağı değerlendirilmiştir.
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            Haberler Güncel Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için bunu da yaptı! Kurmayları ile acil toplantısından çıkan karar: Tam yetki Kılıçdaroğlu'nun
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