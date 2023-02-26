Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için bunu da yaptı! Kurmayları ile acil toplantısından çıkan karar: Tam yetki Kılıçdaroğlu'nun

Türkiye 11 ili birden etkileyen depremin yaralarını sarma derdine düşmüşken 6'lı masanın tek gündemi belirleyemedikleri aday oldu.
Masanın kuruluşundan bu yana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.
Her açıklamasında açıkça söz konusu durumu dile getiren Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı.
'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra yüksek perdeden yanıt veren Akşener, 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulundu. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.
Öte yandan Akşener, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek adaylık meselesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerini bir kez daha çizdi.
FAİK ÖZTRAK'IN KRİZİ GEÇİŞTİRME ÇABASI
Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.