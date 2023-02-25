Kuraklık seviyesi alarm veriyor: Nilüfer Barajı tamamen kurudu

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması nedeniyle kurudu.
SIFIRA DÜŞTÜ
Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.
Ocak ayında yüzde 4 ölçülen barajın ortalama su seviyesi, bu ayın ilk günlerinde iyice azalarak 18 Şubat'ta sıfıra düştü.
Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.