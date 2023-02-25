Kuraklık seviyesi alarm veriyor: Nilüfer Barajı tamamen kurudu

ÇINARÇIK ÇARE OLACAK

Gülenç, bölgenin su ihtiyacına katkı sağlayacak Çınarcık Barajı için sürecin devam ettiğini belirtti.

Gülenç, şöyle konuştu:

"Çınarcık Barajı'ndan 145 milyon metreküp su almayı hedeflediğimiz bir proje var. Bugün itibarıyla finansman anlamında görüşmeler tamamlandı. Onaylar alındı, ihale tarihleri belli oldu. Bursa'mıza bu su geldiğinde zaten 30 yıl kuraklık ya da su yetersizliği ile ilgili sorun yaşamayacağız.