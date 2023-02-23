Türkiye son 22 yılın en düşük ocak yağışını aldı! İstanbul için olağanüstü kuraklık uyarısı: Barajlarda su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü

Bölge geneli yağışlar ise normal seviyelerin altında görüldü. En fazla azalma, yüzde 74 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Yağışlar, Çanakkale-Antalya hattının batısında normallerin biraz üzerinde görülürken, doğusunda ise azaldı. Azalma oranı Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 80'in üzerine çıktı.

Ocak ayında en fazla yağış metrekareye 145 kilogramla Antalya, en az yağış 4,7 kilogramla Kars'a düştü. Normallerine göre yağışlarda en fazla azalma yüzde 87 ile Çankırı, en fazla artış ise yüzde 31 ile Burdur'da kaydedildi.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI 7,3 OLDU

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,7 gün olarak hesaplanırken, geçen ay Türkiye genelinde ortalama 7,3 gün olarak gerçekleşti.