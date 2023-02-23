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    • Haberler
    • 23.02.2023 11:19
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    • 23.02.2023 11:26
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    Türkiye son 22 yılın en düşük ocak yağışını aldı! İstanbul için olağanüstü kuraklık uyarısı: Barajlarda su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü

    Türkiye genelinde geçen ay yağışlar, normaline göre yüzde 52 azalarak, son 22 yılın en düşük seviyesinde kaldı. Yağışlar, ocak ayı normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre yüzde 62 azaldı. Ocakta en fazla yağış metrekareye 145 kilogramla Antalya, en az yağış 4,7 kilogramla Kars'a düştü. Yaşanan kuraklık sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul için olağanüstü kuraklık uyarısı!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2023 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 69,8 kilogram olarak gerçekleşti.

    Metrekare başına geçen yıl ocakta 87,3 kilogram olan yağış miktarı, geçen ay 33,2 kilogramda kalarak, son 22 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye geneli ocak yağışları, normalin ve geçen yılki ocak ayı miktarının altında kaydedildi. Yağışlar, ocak ayı normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak yağışlarına göre yüzde 62 azaldı.

    Bölge geneli yağışlar ise normal seviyelerin altında görüldü. En fazla azalma, yüzde 74 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Yağışlar, Çanakkale-Antalya hattının batısında normallerin biraz üzerinde görülürken, doğusunda ise azaldı. Azalma oranı Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 80'in üzerine çıktı.

    Ocak ayında en fazla yağış metrekareye 145 kilogramla Antalya, en az yağış 4,7 kilogramla Kars'a düştü. Normallerine göre yağışlarda en fazla azalma yüzde 87 ile Çankırı, en fazla artış ise yüzde 31 ile Burdur'da kaydedildi.

    YAĞIŞLI GÜN SAYISI 7,3 OLDU
    Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,7 gün olarak hesaplanırken, geçen ay Türkiye genelinde ortalama 7,3 gün olarak gerçekleşti.

    Yağışlı gün sayıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Mardin, Şırnak, Batman çevrelerinde 3 gün ve altında, Şanlıurfa, Samsun, Antalya, Muğla, Manisa, İzmir, Balıkesir, Bursa çevreleri ile Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde 10-15 gün aralığında görüldü.

    OCAKTA YURDUN BİRÇOK KESİMİNDE KURAKLIK KRİTİK SEVİYELERE ULAŞTI
    Türkiye'de ocakta yağışların azalmasıyla kuraklık da belirgin hale geldi. Üçer aylık dönemler halinde elde edilen meteorolojik kuraklık analizlerine göre, "olağanüstü kuraklık" şeklinde tanımlanan ileri düzey kuraklığın etkisini gösterdiği iller şöyle sıralandı:

    "Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimleri, İstanbul, Yalova ve Kocaeli kıyıları, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ile Isparta çevreleri, Ankara'nın doğusu, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Çankırı, Konya, Karaman, Rize çevreleri ile Bayburt ve Erzincan'ın doğusu, Kars, Muş, Bitlis ve Siirt, Van'ın doğusu, Mersin kıyıları ile Osmaniye'nin iç kesimleri."

        İSTANBUL'UN BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜZDE 35,08 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

        Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 11,43, Büyükçekmece'de yüzde 32,29, Darlık'ta yüzde 39,23, Elmalı'da yüzde 36,61, Istrancalar'da yüzde 49,11, Kazandere'de yüzde 3,32, Ömerli'de yüzde 49,44, Pabuçdere'de yüzde 6,86, Sazlıdere'de yüzde 33,72, Terkos'ta ise yüzde 32,72 olarak kaydedildi.

        Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü.

        Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 304,71 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

        İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 883 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 106,07 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 153,33 milyon metreküp olarak belirlendi.

        SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
        İSKİ istatistiklerine göre 23 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,3, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,6, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de yüzde 52,29, 2022'de ise yüzde 80,31 olarak kaydedildi.

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        Haberler Haberler Türkiye son 22 yılın en düşük ocak yağışını aldı! İstanbul için olağanüstü kuraklık uyarısı: Barajlarda su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü
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