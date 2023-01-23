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    • 23.01.2023 14:48
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    • 23.01.2023 14:53
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    İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor: Barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altında

    Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzun süredir devam eden yağışsız dönem, barajlarda su seviyesinin önemli ölçüde erimesine neden oldu. Kurak geçen mevsimden en sert etkilenen şehir İstanbul oldu. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek kritik seviyeyi geçti. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı bu sene yüzde 29,96 ile ocak ayında yaşandı. İBB'nin kurak geçen günlere karşın aldığı herhangi bir önlemden bahsetmek mümkün değilken, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte önce şehir turuna başlaması ve ardından Atina'ya gitmesi tepki çekti.

    AJANSLAR
    İstanbul barajlarında doluluk yüzde 30’un altında

    Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar İstanbul'daki barajlarda su oranını riskli seviye çekti. Susuzluk tehlikesi giderek kapıda belirirken, İBB yönetimi ve İSKİ'den konuya ilişkin herhangi bir önlem alınıp alınmadığına dair açıklamama gelmemesi tepkiyle karşılandı.

    SON 10 YILIN EN DÜŞÜK ORANI
    Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü.

    İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düştü.

    Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı.

        Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31,8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.

        BARAJLARDA SON DURUM
        Barajların 23 Ocak tarihli doluluk oranı Pabuçdere'de yüzde 4,22, Kazandere'de yüzde 4,22, Alibey'de 16,06, Istrancalar'da yüzde 25,32, Elmalı'da yüzde 26,22, Darlık'ta yüzde 27,8, Ömerli'de yüzde 32,69, Büyükçekmece'de yüzde 33,13, Sazlıdere'de yüzde 35,86, Terkos'ta 36,2 olarak ölçüldü.

        TEDBİRİ DAHA ÖNCEDEN ALMAK GEREKİYOR
        Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:
        Bütün bunlar tedbir noktasında eğer ele alınacaksa, bu devlet olarak Devlet Su İşleri bunları barajlarla çözme yoluna gider. Büyükşehirlerde de yine aynı şekilde büyükşehir belediyeleri barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Tabii bunlar böyle anlık adımlar değil. Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor.

            BARAJ YAPMALARI GEREKİR
            Biz tabii Devlet Su İşleri olarak şu anda ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda ne yapmaları lazım? Barajlar yapmaları gerekir.

            İBB'NİN TEDBİRİ BİLİNMİYOR
            İBB yönetiminden konuya ilişkin alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İSKİ ise, soruna çözüm olarak su tasarrufuna gidilmesi önerisinde bulundu.

            Başkan Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte Cumhurbaşkanı adaylığı için şehir turuna çıkması ve son olarak Atina'ya gitmesi vatandaşların tepkisi çekti.

            "YAĞMUR HASADI" ÖNERİSİ
            İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, kasım, aralık ve ocak aylarında Marmara Bölgesi'nde yağışların azaldığını belirtti.

                Bu durumun barajlarda su seviyesinin kritik seviyeye kadar düşmesine neden olduğunu anlatan Toros, "Azalan yağışlar, barajlardaki su miktarının 265 milyon metreküpe kadar düşmesine neden oldu. Yüksek basınç etkisi, yağışları ülkemiz genelinde ve Marmara Bölgesi'nde azalttı." dedi.

                Toros, tüm İstanbulluların su kullanımı konusunda daha hassas davranmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

                Toros, şunları kaydetti:
                Yağışlı dönemi kaçırdığımız için önümüzdeki günlerde tehlike bizleri bekliyor olabilir. Onun için tüm İstanbulların kendi çapında su tasarrufu yapması önemlidir.

                Uzun vadede her sitenin her apartmanın kendi çapında yağmur hasadı yaparak suyu yerinde biriktirmesi ve temel su ihtiyaçlarını buradan karşılaması suyun sürdürebilirliği ve güvenliği acısından önemlidir.

                    Barajların su seviyesinin yükselmesi için öncelikle yağışlarla toprağın suya doyması gerekiyor. Daha sonra bol yağışlar ile yüzey ve yeraltı akışlarıyla barajlara kadar suyun ulaşmasıyla barajların su miktarı artacaktır.

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                    Haberler Güncel İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor: Barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altında
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