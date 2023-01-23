İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor: Barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altında

TEDBİRİ DAHA ÖNCEDEN ALMAK GEREKİYOR

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

Bütün bunlar tedbir noktasında eğer ele alınacaksa, bu devlet olarak Devlet Su İşleri bunları barajlarla çözme yoluna gider. Büyükşehirlerde de yine aynı şekilde büyükşehir belediyeleri barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Tabii bunlar böyle anlık adımlar değil. Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor.