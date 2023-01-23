İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor: Barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altında

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar İstanbul'daki barajlarda su oranını riskli seviye çekti. Susuzluk tehlikesi giderek kapıda belirirken, İBB yönetimi ve İSKİ'den konuya ilişkin herhangi bir önlem alınıp alınmadığına dair açıklamama gelmemesi tepkiyle karşılandı.
SON 10 YILIN EN DÜŞÜK ORANI
Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü.
İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düştü.
Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı.