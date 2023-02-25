Emine Erdoğan Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi

Konteynerlerde barınan 2 aileyi ziyaret ederek baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra İslahiye ilçesine geçerek burada incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi.