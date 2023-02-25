Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.02.2023 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2023 18:14
    ABONE OL

    Emine Erdoğan Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, asrın felaketinde ağır hasar alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu. Bölgede bulunan bir konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi.

    takvim.com.tr
    Emine Erdoğan depremzedelerle buluştu

    Gaziantep'e gelen Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

    Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Nurdağı ilçesine geçti.

    AİLELERLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
    Erdoğan konteyner kentte verilen psiko-sosyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımını izledi.

    Konteynerlerde barınan 2 aileyi ziyaret ederek baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra İslahiye ilçesine geçerek burada incelemelerde bulundu.

    ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ
    Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi.
        Depremzede çocuğa travma yaşattılar!
        Haberler Haberler Emine Erdoğan Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi
            SON DAKİKA