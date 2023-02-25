Emine Erdoğan Gaziantep'te depremzedelerle bir araya geldi

Gaziantep'e gelen Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.
Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Nurdağı ilçesine geçti.
AİLELERLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
Erdoğan konteyner kentte verilen psiko-sosyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımını izledi.
Konteynerlerde barınan 2 aileyi ziyaret ederek baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra İslahiye ilçesine geçerek burada incelemelerde bulundu.
ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi.