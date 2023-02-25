⚽ Fenerbahçe-Konyaspor maç sonucu: 4-0 (ÖZET)

KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.