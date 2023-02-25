⚽ Fenerbahçe-Konyaspor maç sonucu: 4-0 (ÖZET)

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Deprem öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu.
3. dakikada Konyaspor'da Francisco Calvo sarı kart gördü.
8. dakikada Fenerbahçe'de Willian Arao sarı kart gördü.
11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Konyaspor'da Mame Diouf sarı kart gördü.
12. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçeli futbolcular, golden sonra "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankart açtı.
16. dakikada Konyaspor'da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.
22. dakikada Konyaspor'da Mame Diouf, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Mame Diouf, böylece Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
41. dakikada Konyaspor'da sakatlanan Michalak yerine 18 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksayar oyuna dahil oldu.
45+6. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Willian Arao oyundan çıkarken, Emre Mor ve Miguel Crespo oyuna girdi.
61. dakikada Fenerbahçe, Joshua King'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
68. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Joshua King oyundan çıkarken, Arda Güler ve yeni transfer Oosterwolde oyuna girdi.
78. dakikada Fenerbahçe, Attila Szalai'nin attığı golle skoru 4-0 yaptı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
⚽ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM ⚽
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf