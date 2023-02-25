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    • Spor
    • 25.02.2023 21:16
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    • 25.02.2023 21:17
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    ⚽ Fenerbahçe-Konyaspor maç sonucu: 4-0 (ÖZET)

    Fenerbahçe Konyaspor maçı izleme ekranı merak ediliyor. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'u ağılayacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertliler Galatasaray ile farkı 6 puana indirerek zirveye oynamayı hedeflerken Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Konyaspor maçı özet!

    Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Deprem öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu.

    3. dakikada Konyaspor'da Francisco Calvo sarı kart gördü.

    8. dakikada Fenerbahçe'de Willian Arao sarı kart gördü.

    11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Konyaspor'da Mame Diouf sarı kart gördü.

    12. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

    Fenerbahçeli futbolcular, golden sonra "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankart açtı.

    16. dakikada Konyaspor'da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.

    22. dakikada Konyaspor'da Mame Diouf, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Mame Diouf, böylece Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

    41. dakikada Konyaspor'da sakatlanan Michalak yerine 18 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksayar oyuna dahil oldu.

    45+6. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.

    İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    7. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Willian Arao oyundan çıkarken, Emre Mor ve Miguel Crespo oyuna girdi.

    61. dakikada Fenerbahçe, Joshua King'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

    68. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Joshua King oyundan çıkarken, Arda Güler ve yeni transfer Oosterwolde oyuna girdi.

    78. dakikada Fenerbahçe, Attila Szalai'nin attığı golle skoru 4-0 yaptı.

    Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

    ⚽ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM ⚽

    FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia

    Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf

        FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

        Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

        44. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

            KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

            Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

            JORGE JESUS VE MICHY BATSHUAYI CEZALI

            Adana Demirspor maçında direkt kırmızı kart görerek 1 maç men cezası alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Konyaspor karşısında kulübede olamayacak. Jesus'un yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında görev alamayacak.

            DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

            Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.
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            Haberler Spor ⚽ Fenerbahçe-Konyaspor maç sonucu: 4-0 (ÖZET)
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