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    • Güncel
    • 14.02.2023 05:19
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    • 14.02.2023 05:23
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    Başkan Erdoğan afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremi sonucu yaralanıp İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. Bir depremzedenin bebeğini gören ve kız çocuğu olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan'ın, "Adını ne koyacaksınız?" sorusu üzerine depremzede, "Dilerseniz siz koyun" dedi. Bunun üzerine bebeğin kulağına ezan okuyan Başkan Erdoğan, "Ayşe Betül" ismini üç kez tekrarladı.

    Ayşe aileden Betül Başkan’dan!

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.



    EMİNE ERDOĞAN EŞLİK ETTİ
    Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Erdoğan, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.



    BEBEĞİN KULAĞINA EZAN OKUYARAK "AYŞE BETÜL" İSMİNİ VERDİ
    Bir depremzedenin bebeğini gören ve kız çocuğu olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan'ın, "Adını ne koyacaksınız?" sorusu üzerine depremzede, "Dilerseniz siz koyun" dedi.



        Bunun üzerine bebeğin kulağına ezan okuyan Başkan Erdoğan, "Ayşe Betül" ismini üç kez tekrarladı.



        Başkan Erdoğan, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okudu ve Ayşe Betül ismini verdi.



        "İLK DAKKADAN İTİBAREN DEVLETİMİZ YANIMIZDA"
        Hastanede tedavi gören başka bir depremzedenin "İlk dakikadan itibaren devletimiz yanımızda, Allah razı olsun. Biz yük olduk hakkınızı helal edin" sözleri üzerine Başkan Erdoğan, "Ne demek, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, yapabilirsek inşallah. Biz her zaman ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" şeklinde konuştu.



            "ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
            Başkan Erdoğan'ı gören depremzedeler ve yakınları, sık sık "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

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            Ayşe aileden Betül Başkan’dan!
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi
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