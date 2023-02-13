Başkan Erdoğan afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi





"İLK DAKKADAN İTİBAREN DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

Hastanede tedavi gören başka bir depremzedenin "İlk dakikadan itibaren devletimiz yanımızda, Allah razı olsun. Biz yük olduk hakkınızı helal edin" sözleri üzerine Başkan Erdoğan, "Ne demek, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, yapabilirsek inşallah. Biz her zaman ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" şeklinde konuştu.