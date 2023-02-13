Başkan Erdoğan afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.
EMİNE ERDOĞAN EŞLİK ETTİ
Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Erdoğan, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
BEBEĞİN KULAĞINA EZAN OKUYARAK "AYŞE BETÜL" İSMİNİ VERDİ
Bir depremzedenin bebeğini gören ve kız çocuğu olduğunu öğrenen Başkan Erdoğan'ın, "Adını ne koyacaksınız?" sorusu üzerine depremzede, "Dilerseniz siz koyun" dedi.