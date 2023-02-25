İnşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

Hisarcıklıoğlu, yardımsever iş insanlarının Türk milleti ile birlikte dayanışma içinde hareket ederek, depremzedeleri yalnız bırakmadığını kaydedip, "Allah tüm bu gayret ve emeklerinden razı olsun, diyorum. Gün, her şeyden ve hepsinden önce bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Gün, birlik olma günüdür. Bu kasvetli ve kederli günleri hep birlikte aşacağız. Devlet- millet el ele başaracağız.