İnşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, inşaat malzemeleri üreten sektör temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 TIR yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin deprem bölgesine sevkini sağladıklarını söyledi.
"11 İLDE ÜRÜN FİYATLARINDA HERHANGİ BİR ARTIŞA GİDİLMEYECEK"
Hisarcıklıoğlu, sektör temsilcilerinin bu yardımlarla yetinmediğini belirterek, "Devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine 'Bir katkı da bizden olsun' diyorlar. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar.
Ham madde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar. Yani depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata varıyorlar.