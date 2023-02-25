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    • Haberler
    • 25.02.2023 15:26
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    • 25.02.2023 15:26
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    İnşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü

    Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, inşaat malzemesi üreten sektör temsilcilerinin, deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü verdiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deprem bölgesi için ’sabit fiyat’ taahhüdü

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, inşaat malzemeleri üreten sektör temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 TIR yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin deprem bölgesine sevkini sağladıklarını söyledi.

    "11 İLDE ÜRÜN FİYATLARINDA HERHANGİ BİR ARTIŞA GİDİLMEYECEK"
    Hisarcıklıoğlu, sektör temsilcilerinin bu yardımlarla yetinmediğini belirterek, "Devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine 'Bir katkı da bizden olsun' diyorlar. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar.

    Ham madde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar. Yani depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata varıyorlar.

        Buradaki sektörlerimizin hepsi, depremin ilk gününden itibaren kamu yetkilileriyle koordineli bir şekilde deprem bölgesine yardım ve destek sağladılar. Şimdi de deprem konutlarının hızlı ve güvenilir şekilde bir an önce yapılabilmesi için ellerini taşın altına koyuyorlar. Kendi kontrolleri haricinde girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde ürün fiyatlarında herhangi bir artışa gitmeyeceklerini vurguluyorlar" dedi.

        "GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"
        Hisarcıklıoğlu, yardımsever iş insanlarının Türk milleti ile birlikte dayanışma içinde hareket ederek, depremzedeleri yalnız bırakmadığını kaydedip, "Allah tüm bu gayret ve emeklerinden razı olsun, diyorum. Gün, her şeyden ve hepsinden önce bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Gün, birlik olma günüdür. Bu kasvetli ve kederli günleri hep birlikte aşacağız. Devlet- millet el ele başaracağız.

        Allah'ın izni ve inayetiyle, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz yoktur. Ülkemizin neredeyse tamamı fay hatlarıyla ve depremlerle muhatap durumdadır. Bu gerçeği değiştirmemiz veya yok saymamız imkansızdır. Önce tedbir sonra tevekkül anlayışıyla hareket etmemiz zaruridir" diye konuştu.

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