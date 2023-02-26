CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | 2. cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? İkinci cemre nereye düşer? Cemre suya düşünce ne olur?

Cemre düşme tarihleri gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Havaların ısındığını müjdeleyen cemrelerin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Bu kez gözler ikinci ve üçüncü cemrede. Peki 2. cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? İkinci cemre nereye düşer?
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023
Baharın gelişini simgeleyen cemrelerin düşme tarihleri şöyle:
1. cemre 19-20 Şubat
2. cemre 26-27 Şubat
3. cemre 5-6 Mart
2 .CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?
Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE SUYA DÜŞÜNCE NE OLUR?
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Ayrıca cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.