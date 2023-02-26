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    • Haberler
    • 26.02.2023 09:02
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    • 26.02.2023 09:02
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    CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | 2. cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? İkinci cemre nereye düşer? Cemre suya düşünce ne olur?

    Cemrelerin ilki geçtiğimiz hafta havaya düştü. 2023 yılında cemre ikinci cemrenin ne zaman ve nereye düşeceği merak ediliyor. İlkbaharın habercisi kabul edilen cemrenin ikincisi suya düşecek. Peki 2. cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? Cemre suya düşünce ne olur?

    CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023

    Cemre düşme tarihleri gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Havaların ısındığını müjdeleyen cemrelerin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Bu kez gözler ikinci ve üçüncü cemrede. Peki 2. cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? İkinci cemre nereye düşer?

    CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023

    Baharın gelişini simgeleyen cemrelerin düşme tarihleri şöyle:

    1. cemre 19-20 Şubat

    2. cemre 26-27 Şubat

    3. cemre 5-6 Mart

    2 .CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

    Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

    CEMRE SUYA DÜŞÜNCE NE OLUR?

    "Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Ayrıca cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

        CEMRE NEDİR?

        Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

        Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

        Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

        İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

        Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

        Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.
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        Haberler Haberler CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | 2. cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? İkinci cemre nereye düşer? Cemre suya düşünce ne olur?
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