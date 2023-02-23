Asrın felaketi sonrası sorumlular tek tek yakalanıyor! Müteahhit Yasin Akbaş tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

MÜTEAHHİT YASİN AKTAŞ TUTUKLANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yaşanan deprem felaketi esnasında mevzuata uyulmadığı için yıkılan binaların sorumlusu olduğu ve taksirle öldürme şuçu şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik deprem suçları soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

Adıyaman ilinde 100' den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 sitenin müteahhidi Yasin Akbaş İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.