Asrın felaketi sonrası sorumlular tek tek yakalanıyor! Müteahhit Yasin Akbaş tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
MÜTEAHHİT YASİN AKTAŞ TUTUKLANDI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yaşanan deprem felaketi esnasında mevzuata uyulmadığı için yıkılan binaların sorumlusu olduğu ve taksirle öldürme şuçu şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik deprem suçları soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü.
Adıyaman ilinde 100' den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 sitenin müteahhidi Yasin Akbaş İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da Özkan Apartmanı bitişik nizam olduğu binadan koparak arka tarafta bulunan binanın üzerine yıkıldı.
Sonradan kat çıkıldığı iddia edilen binanın asansörünün 3'üncü kattan başladığı ve daha sonra binanın statiğini bozularak çalışmalar kapsamında asansörün zemin kata indirildiği belirlendi.
3. KATTA BULUNAN ASANSÖRÜ GİRİŞE İNDİRMİŞ
Bunun üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Özkan gözaltına alındı. İfadesinde, üçüncü katta bulunan asansörü genel tadilatta betonu kırmak suretiyle girişe indirdiğini itiraf eden Özkan, bu işlemi yaparken kolon veya kiriş kırmadığını kaydetti.