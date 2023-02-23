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    • Haberler
    • 23.02.2023 08:53
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    • 23.02.2023 14:39
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    Asrın felaketi sonrası sorumlular tek tek yakalanıyor! Müteahhit Yasin Akbaş tutuklandı

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Depremde hem kendisi yıkılan hem de arkasındaki binaları yıkan Özkan Apartmanı'nın müteahhitti sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı.

    takvim.com.tr
    Sorumlular tek tek yakalanıyor!

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

    MÜTEAHHİT YASİN AKTAŞ TUTUKLANDI
    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yaşanan deprem felaketi esnasında mevzuata uyulmadığı için yıkılan binaların sorumlusu olduğu ve taksirle öldürme şuçu şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik deprem suçları soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

    Adıyaman ilinde 100' den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 sitenin müteahhidi Yasin Akbaş İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Adıyaman'da Özkan Apartmanı bitişik nizam olduğu binadan koparak arka tarafta bulunan binanın üzerine yıkıldı.

    Sonradan kat çıkıldığı iddia edilen binanın asansörünün 3'üncü kattan başladığı ve daha sonra binanın statiğini bozularak çalışmalar kapsamında asansörün zemin kata indirildiği belirlendi.

    3. KATTA BULUNAN ASANSÖRÜ GİRİŞE İNDİRMİŞ
    Bunun üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Özkan gözaltına alındı. İfadesinde, üçüncü katta bulunan asansörü genel tadilatta betonu kırmak suretiyle girişe indirdiğini itiraf eden Özkan, bu işlemi yaparken kolon veya kiriş kırmadığını kaydetti.

        İLK KATLARDA OTURANLAR YÜRÜYEREK ÇIKSIN İSTEDİM
        Bina inşa edilirken giriş kattan itibaren asansör boşluğu olduğu ancak buna rağmen asansörü buradan başlatan Özkan, binayı yaparken asansörü girişten başlatacağını ancak daha sonra fikrinin değiştiğini ve ilk katlarda oturanların yürüyerek çıkmasını istediği için asansörü üst katlardan başlattığını söyledi.

        KOLONLARDAN BAZILARI ZEMİN KATTA DEVAM ETMİYOR
        Şüpheli Mehmet Özkan'ın savcılıktaki ifadesinin ardından bilirkişi heyeti enkazda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlardan bazılarının zemin katta devam etmediği belirlendi.

        Ön inceleme raporunda, asansör için yüksek tavanlı zemin, birinci ve ikinci kattaki asmolen döşemenin kesilerek 3'üncü kattan başlayan asansörün zemin kata indirilmesi nedeniyle yapının statiğinin bozulduğu kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, depremde hem kendisi yıkılan hem de arkasındaki binaları yıkan Özkan Apartmanı'nın müteahhitti sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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