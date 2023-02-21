Depremzedeye yardım rehberi! Acil yardım desteğinin yattığı nasıl öğrenilir? 100 bin TL için nereye başvurulacak?

Depremden etkilenen vatandaşlar için 10 bin lira nakdi destek ödenmeye başlarken, barınma desteği için de başvurular alınmaya başladı. Yakınını kaybedenlere 100 bin lira destek için de hazırlıklar hızlandı.
Yakınını kaybedene nakdi yardım yapılacak mı?
Depremde hayatını kaybedenlerin aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacak. Vatandaşlar bu destek için valiliklere başvuracak.
10 bin lira nakdi desteğin yatırıldığını nasıl öğreniriz?
Afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılıyor. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmekte. Ödemesi bankaya yatırılanlara SMS gönderilmekte. Ayrıca ödeme durumu e-Devlet 'hane başı destek ödeme sonucu sorgulama' sayfasından öğrenilebilmekte.