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    Depremzedeye yardım rehberi! Acil yardım desteğinin yattığı nasıl öğrenilir? 100 bin TL için nereye başvurulacak?

    10 bin lira destek ödemeleri sürerken, barınma yardımı için de başvurular alınıyor. Yakını vefat edenler ise valiliklere başvurarak 100 bin liralık destekten yararlanacak...

    Yakınını kaybedene 100 bin TL
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    Depremden etkilenen vatandaşlar için 10 bin lira nakdi destek ödenmeye başlarken, barınma desteği için de başvurular alınmaya başladı. Yakınını kaybedenlere 100 bin lira destek için de hazırlıklar hızlandı.



    Yakınını kaybedene nakdi yardım yapılacak mı?
    Depremde hayatını kaybedenlerin aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacak. Vatandaşlar bu destek için valiliklere başvuracak.



    10 bin lira nakdi desteğin yatırıldığını nasıl öğreniriz?
    Afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılıyor. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmekte. Ödemesi bankaya yatırılanlara SMS gönderilmekte. Ayrıca ödeme durumu e-Devlet 'hane başı destek ödeme sonucu sorgulama' sayfasından öğrenilebilmekte.



        Barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte mi?
        İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak.



        İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?
        Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmakta.



        Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?
        Afetzedenin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için ödeniyor.

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        Haberler Ekonomi Depremzedeye yardım rehberi! Acil yardım desteğinin yattığı nasıl öğrenilir? 100 bin TL için nereye başvurulacak?
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