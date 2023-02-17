YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR AÇIKLAMA CANLI İZLE! Üniversiteler AÇILACAK MI, ne zaman 2023? Yüz yüze mi, uzaktan online eğitim mi olacak? Bahar dönemi o tarihte...
Son dakika haberine göre, Yükseköğretim Kurulu, saat 14:00'da 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapacağını duyurdu. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası eğitimle ilgili hem MEB hem de YÖK'ten kararlar açıklandı. Peki,Üniversiteler AÇILACAK MI, ne zaman 2023? Yüz yüze mi, uzaktan online eğitim mi olacak? İşte YÖK tarafından yapılan son açıklamalar...
ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ, ONLİNE DERSLER NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.
YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 il ve 71 ilde eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.