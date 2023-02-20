Hatay'da hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi

Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Bayraktar TB2 İHA bölgeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERİ AFAD'A AKTARDI

Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.