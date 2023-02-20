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    • Haberler
    • 21.02.2023 06:15
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    • 21.02.2023 06:15
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    Hatay'da hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi

    Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi. Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.

    AJANSLAR
    Bayraktar TB2 afet bölgesinde denetimde

    Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Bayraktar TB2 İHA bölgeye sevk edildi.

    GÖRÜNTÜLERİ AFAD'A AKTARDI
    Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.

    Merkezde görüntüleri izleyen birimler bölgedeki ekipleri yönlendirerek arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

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    Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
    Haberler Haberler Hatay'da hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi
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