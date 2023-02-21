İŞKUR TYP'yi başlattı! Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 20 bin kişi...
Son dakika... Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası yapılan açıklamayla birlikte İŞKUR TYP başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. Depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı. Peki Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
DEPREM BÖLGELERİNDE TYP ALIMLARI NE ZAMAN?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." dedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).