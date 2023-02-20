Bakan Derya Yanık'tan "kayıp çocuk" dezenformasyonuna tepki: "Ailelerine teslim edildi"

"Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından çocukları teslim alanlar olduğuna" yönelik iddialara ilişkin soruya Yanık, "Hayır. Çocuk hassasiyeti üzerinden toplumu kışkırtmanın manası yok. Bizim devlet olarak herhangi şekilde refakatsiz, depremden çıkmış, enkazdan çıkmış bir çocuğu bir derneğe, vakfa, sivil toplum kuruluşuna, herhangi bir yere teslim etmemiz, bakım sorumluluğunu, gözetimini, denetimini herhangi kişi ya da kuruluşa, STK'ye vermemiz söz konusu değil." yanıtını verdi.

ADRESTE İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberin ardından ekiplerin adreste incelemeler yaptığını anlatan Yanık, çocukların yalnız olmadığını, annelerinin yanında ve kimliklerinin belli olduğunu belirterek, bu kişilerin bahsi geçen sivil toplum kuruluşunun 6, 7 yıldır içerisinde bulunduğunu ifade etti.