Bakan Derya Yanık'tan "kayıp çocuk" dezenformasyonuna tepki: "Ailelerine teslim edildi"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1788 refakatsiz çocuğun 1225'inin ailesine teslim edildiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet olarak herhangi şekilde refakatsiz, depremden çıkmış, enkazdan çıkmış bir çocuğu bir derneğe, vakfa, sivil toplum kuruluşuna, herhangi bir yere teslim etmemiz, bakım sorumluluğunu, gözetimini, denetimini herhangi kişi ya da kuruluşa, STK'ye vermemiz söz konusu değil." dedi.
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA TESLİM EDİLMİYOR
Bakan Yanık, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Yanık, deprem bölgesinde enkazdan çıkarılan çocukları önce sağlık kuruluşlarına, ardından refakatsizse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarına aldıklarını belirtti.
Yanık, süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı, AFAD ile koordineli şekilde enkazdan çıkarılan çocukların herhangi şekilde üçüncü şahsa teslim edilmediğini söyledi.
1225 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Yanık, ebeveyni olmayan çocuklarla ilgili ilk günden itibaren gerekli altyapıyı oluşturduklarına işaret etti.