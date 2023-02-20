Afet bölgesinde yeniden inşa dönemi! Bakan Murat Kurum: Süreci tamamen biz yürüteceğiz

AFAD ÜZERİNDEN NAKDİ YARDIM SEÇENEĞİ

Bağışçı ve konut yapmak isteyen vatandaşlarımız, AFAD üzerinden nakdi yardım yaparak, konut yaptırabilir. Kendisi yapmak istiyorsa da bizim onaylayacağımız, denetim sürecini bizim yöneteceğimiz sistem dahilinde yapabilecek. Bunun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.