Afet bölgesinde yeniden inşa dönemi! Bakan Murat Kurum: Süreci tamamen biz yürüteceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Barınma alanlarının hızlı inşası için çalışıldığını vurgulayan Kurum, etap etap tüm depremzedelerin güvenli barınma imkanına kavuşacağını belirtti.
NE ZAMAN BAŞLANACAK?
Kurum, kalıcı konutlar için çalışmaların sürdüğünü, inşaat alanlarının belirlendiğini belirtti.
Kurum, "TOKİ öncülüğünde, 10 ilde bakanlığımızın tüm iştirakleri ile beraber inşaat sürecine gireceğiz. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip 10 ilde inşaat süreçlerini başlatacağız. Bunun için de ön alanların seçimini tamamladık.
YENİ BİNALAR KAÇ KATLI OLACAK?
Bu alanlara ilişkin ön zemin etüt çalışmalarımıza başladık. Yeni yapılacak konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek; altında asla dükkan olmayacak.
Bu bölge, deprem bölgesi olduğu için radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yaptığımız TOKİ konutlarının hepsi dimdik ayakta.
NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Hasar tespitlerinin ardından 10 ilimizde, ilçelerimiz dahil ihalelerimizi ve sözleşmelerimizi yaparak, mart ayı başı itibarıyla inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu noktada tüm planlarımızı yaptık. En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak" diye konuştu.