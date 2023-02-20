Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı ve böylelikle Müslüman alemi tarafından sıkça araştırılan Şaban ayı 2023 tarihi de belli oldu. Mübarek Üç ayları bol ibadetle ve tövbeyle geçirmek isteyen vatandaşlar Şaban ayında yapılması gereken ibadetleri öğrenmek istiyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023? Şaban ayı orucu hangi gün başlıyor, kaç gün tutulacak? İlk gün orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar...
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN MÜ?
Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı Recep ayından sonra Ramazan ayından önce geliyor. 2023 yılında Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında birçok ibadet ve hayır yerine getiriliyor. Bu önemli ayla ilgili Hazreti Muhammed (S.A.V.) "Şaban benim ayımdır." "Şaban günahları temizleyendir." demiştir.
ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.