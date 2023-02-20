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    • Haberler
    • 20.02.2023 15:17
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    • 20.02.2023 15:17
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    Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023? Şaban ayı orucu hangi gün başlıyor, kaç gün tutulacak? İlk gün orucuna nasıl niyet edilir?

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla' Şaban ayı ne zaman' sorgulamasını yapmaya başladı. İslam alemi için önemi büyük olan mübarek Üç Aylar Recep ayı ile başladı ve şimdi ise Şaban ayının 2023 yılında hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. En son ise 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilecek, 30 gün oruç başlayacak. Peki Üç Aylar’ın ikincisi Şaban ayı 2023 yılında hangi tarihte? Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? İşte merak edilenler!

    Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?

    Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı ve böylelikle Müslüman alemi tarafından sıkça araştırılan Şaban ayı 2023 tarihi de belli oldu. Mübarek Üç ayları bol ibadetle ve tövbeyle geçirmek isteyen vatandaşlar Şaban ayında yapılması gereken ibadetleri öğrenmek istiyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023? Şaban ayı orucu hangi gün başlıyor, kaç gün tutulacak? İlk gün orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

    ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN MÜ?

    Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı Recep ayından sonra Ramazan ayından önce geliyor. 2023 yılında Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında birçok ibadet ve hayır yerine getiriliyor. Bu önemli ayla ilgili Hazreti Muhammed (S.A.V.) "Şaban benim ayımdır." "Şaban günahları temizleyendir." demiştir.

    ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

    Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

        ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabilir.

        ŞABAN AYINDA ORUCUN ÖNEMİ

        Müslümanlara sadaka verme ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi ibadetlere kişilerin daha çok yönelmesi tavsiye edilen üç aylarda, oruç ibadetinin ne zaman yapılacağı sıkça araştırılıyor. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği sırada "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir. Regaip, Berat ve Miraç kandilleri ile Kadir Gecesi gibi birbirinden önemli tarihleri de içeren üç aylar 2 Şubat tarihinde başladı. Üç ayların manevi atmosferini yaşamak ve bu aylarda ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman, bu aylarda oruç tutmak istiyor.

        ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

        Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

        "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

        Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa'ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.
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