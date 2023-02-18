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    • Haberler
    • 18.02.2023 15:58
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    • 18.02.2023 16:11
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    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

    Son dakika haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

    Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.



    Asrın felaketi sonrası peş peşe liderlerle görüşen Başkan Erdoğan kendisine taziye ziyaretinde bulunan devlet başkanlarını kabul ediyor taziye telefonları alıyor.

    KOMSIC'I KABUL ETTİ
    Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i, 17 Şubat'ta Vahdettin Köşkü'nde kabul ettti Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

    Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

        YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
        Başkan Erdoğan, 16 Şubat Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İttifak'ın sergilediği dayanışmayı göstermek ve taziyelerini iletmek için Türkiye'ye geldi.


        NATO GENEL SEKRETERİ
        Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg'in gün içinde deprem bölgesine gideceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

        MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ
        Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

        MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
        Görüşmede, bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

            10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan planlar da değerlendirildi.



            ŞAHBAZ ŞERİF
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

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