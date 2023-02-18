Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti





Asrın felaketi sonrası peş peşe liderlerle görüşen Başkan Erdoğan kendisine taziye ziyaretinde bulunan devlet başkanlarını kabul ediyor taziye telefonları alıyor.

KOMSIC'I KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i, 17 Şubat'ta Vahdettin Köşkü'nde kabul ettti Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.