Umut apartmanı! 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu’na sağsalim ulaşıldı





TARİHİ MESAJ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem, 11 ili etkiledi. Şanlıurfa da bu illerdendi. Tarihi yapılarıyla takvim yapraklarına ışık tutan Şanlıurfa'da birçok yapı yerle bir olurken akıllara Göbeklitepe geldi. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'nin hasar alıp almadığı merak edildi. Ancak 12 bin yıllık tarihi alanda tek bir taşın yerinden hareket bile etmediği belirlendi. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ'ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde de tek taş bile düşmedi. 1200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapılarında hasar almaması, görenleri şoke etti.



GÖZLER 21 ŞUBAT'TA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde okulların Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Deprem bölgesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: 10 ilde hangi il ve ilçelerde eğitime başlayacağımızı salı günü açıklayacağız.



2 MİLYON DOLAR BULDU

Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında çalışma yapan ekipler, 2 milyon dolar buldu. Hemen polise koştu. Parayı teslim alan ekipler "Depremzedenin yakınlarına ulaştıracağız" diye konuştu.



83 TUTUKLAMA

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. 83 kişinin tutuklandığı açıklandı. 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 69'u hakkında gözaltı kararı alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan bazı müteahhitlerin ise yaptıkları binaların enkazında can verdiği ortaya çıktı.

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