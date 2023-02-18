Umut apartmanı! 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu’na sağsalim ulaşıldı

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına acıyla uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ilde neredeyse her kapıyı çaldı. Saniyeler, dakikalar, saatler ilerledikçe kara tablo çoğaldı. Ancak her şeye rağmen umut hep vardı. Yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri AFAD koordinasyonunda hemen enkazlara ulaştı. Ve felaketin üzerinden 12 gün sonra mucizenin izleri bu kez Hatay'da ortaya çıktı. Depremlerin Hatay'ın Antakya İlçesi'ndeki Defne Apartmanı da yıkıldı. Depremin 12. gününde Fransız arama kurtarma ekipleri binada canlı olmadığını açıkladı. Ardından Ukraynalı kurtarma ekipleri de yaptıkları incelemelerde herhangi bir nabız atışına ulaşamadıklarını söyleyip bölgeden ayrıldı.
Meksikalı arama kurtarma ekibi, köpekleriyle yaptığı araştırmada enkaz altında sağ kişilerin olduğunu saptadı. Cihazlarda da vücut ısısı tespit edilince hemen çalışmalar başlatıldı. Fikret Dalyan, Medine Dalyan ve bir kişinin daha enkazda olabileceği vurgulandı. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten Meksikalı ekiplere JAK, UMKE ve madenciler de katıldı. Öte yandan çalışmaların devam ettiği Tolga Apartmanı'ndan 278'inci saatte mucize haberi geldi. Ekipler, 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu'na sağ salim ulaşabildi. Yasinoğlu hastaneye kaldırılırken, Defne Apartmanı'ndaki çalışmaların devam ettiği vurgulandı...
Meksikalı arama kurtarma köpekleri, depremin adeta yerle bir ettiği Defne Apartmanı'ndaki nabız atışlarını duydu.