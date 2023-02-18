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    Umut apartmanı! 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu’na sağsalim ulaşıldı

    Deprem şiddetli, kayıplarımız çok, acımız büyük ama mucizeye inancımız tamdı. Yüzyılın felaketinin üzerinden 12 gün geçse de her enkaz titizlikle arandı. Onlardan biri Hatay’daki Defne Apartmanı’ydı... Arama kurtarma ekipleri AFAD koordinasyonunda adrese yollandı. Meksikalı ekibin köpekleri buz gibi betonların arasından vücut ısısı alınca yeniden arama başlatıldı. Çalışmalar sürerken aynı bölgedeki Tolga Apartmanı’ndan 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu’na sağsalim ulaşıldı...

    Umut apartmanı

    Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına acıyla uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ilde neredeyse her kapıyı çaldı. Saniyeler, dakikalar, saatler ilerledikçe kara tablo çoğaldı. Ancak her şeye rağmen umut hep vardı. Yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri AFAD koordinasyonunda hemen enkazlara ulaştı. Ve felaketin üzerinden 12 gün sonra mucizenin izleri bu kez Hatay'da ortaya çıktı. Depremlerin Hatay'ın Antakya İlçesi'ndeki Defne Apartmanı da yıkıldı. Depremin 12. gününde Fransız arama kurtarma ekipleri binada canlı olmadığını açıkladı. Ardından Ukraynalı kurtarma ekipleri de yaptıkları incelemelerde herhangi bir nabız atışına ulaşamadıklarını söyleyip bölgeden ayrıldı.



    Meksikalı arama kurtarma ekibi, köpekleriyle yaptığı araştırmada enkaz altında sağ kişilerin olduğunu saptadı. Cihazlarda da vücut ısısı tespit edilince hemen çalışmalar başlatıldı. Fikret Dalyan, Medine Dalyan ve bir kişinin daha enkazda olabileceği vurgulandı. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten Meksikalı ekiplere JAK, UMKE ve madenciler de katıldı. Öte yandan çalışmaların devam ettiği Tolga Apartmanı'ndan 278'inci saatte mucize haberi geldi. Ekipler, 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu'na sağ salim ulaşabildi. Yasinoğlu hastaneye kaldırılırken, Defne Apartmanı'ndaki çalışmaların devam ettiği vurgulandı...



    Meksika arama kurtarma köpekleri, depremin adeta yerle bir ettiği Defne Apartmanı'ndaki nabız atışlarını duydu.



        ACI ODASI
        Asrın felaketi binaları yıktı... Binlerce vatandaşımızın ölümüne yol açtı. Bazı binalar ise ağır hasar aldı. O binalardan geriye perdeleri dağılan, eşyaları yıkılan odalar kaldı.



        OTOFARK
        Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili etkiledi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 38 bini geçti. Hatay da depremin yerle bir ettiği şehirlerdendi. Kentte depremin etkisiyle bazı binalar çökerken bazı binaların devrilmesini ise park halindeki bu araçlar engelledi. Yan yatmak üzere olan apartmanlar ile zemin arasında sıkışan araçlar, hasar gören binaların çökmesini önledi. Bu apartmanın da otoparktaki 3 otomobilin üzerine doğru devrildiği tespit edildi.



        278. SAATTE YENİ MUCİZE
        45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu, enkazdan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.



            SÜPER BABA
            Hatay'ın Cebrail Mahallesi'nde 7 katlı Umut Apartmanı'nın en son katında oturan 5 kişilik Evci ailesi, çöken binanın enkazında kaldı. Petshop işleten Adem Evci, eşi Hayriye, kızları Gülümsu (10), Sema Nur (8) ve 6 yaşındaki Emrullah çocuk odasında sıkıştı. Bulundukları yerin yanında bacayı fark eden baba, taşla betonu ezerek bacadan güçlükle çıktı. Bütün gücüyle enkazı taşla ezmeye devam eden baba 5 saat sonra iki kızını kurtarmayı başardı. Baba, bulduğu mutfak tüpüyle bu kez taşları saatlerce ezerek kırdı ve önce eşini, 16 saat sonra da Emrullah'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Anne ile oğlunun tedavileri Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Kahraman baba, enkazdan çıkardığı ve sağlık durumu iyi olan kızlarını Hatay'daki anneannelerinin yanına bırakmıştı. Dün Gülümsu ve Sema Nur , 11 gün sonra Adana'ya gelerek hastanede anneleri ve kardeşleri Emrullah'ı ziyaret etti. Bir anda iki ablasını karşısında gören Emrullah'ın sevinci görülmeye değerdi. Üç kardeş birbirlerine sarılıp hasret giderdi. Ablalarının doyasıya öptüğü Emrullah, "Onları çok özledim" dedi. Çocuklarına kavuşan kahraman baba yavrularını hastane bahçesinde gezdirdi. Baba, "Üç yavrum da yanımda. Allah onların ayağına taş değdirmesin" diye konuştu. Ziya RAMOĞLU-Murat KARAMAN



            EN 'DERİN' GÜLÜMSEME
            Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları 7/24 devam etti. AFAD ekipleri Hatay Antakya'daki evinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Derin Yıldız'ı 4 gün sonra enkazdan kurtarabildi. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Derin, gülümsemesiyle herkesi mest etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



            HİÇ BİR FACİADAN 'YILMAZ'
            İskenderun'da aşçı olarak çalıştığı iş hanında enkaz altında kalan Ahmet Erol Yılmaz, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beton blok altında kalan sol ayak parmakları başarılı bir operasyonla ampute edilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Daha önce geçirdiği 3 ağır trafik kazası ve 9 kurşun aldığı silahlı saldırıdan da sağ kurtulan Yılmaz "Öncelikle öldürmeyen Allah, öldürmüyor. Sonrası soğukkanlılık" dedi.



                ÇOK YAŞA ABDULMELİK
                Adıyaman'da üniversiteli Abdulmelik Toprak, ailesiyle enkazda kaldı. Günler sonra kurtarıldı. Ambulans uçakla İstanbul'da hastaneye sevk edilip yeniden hayata sarıldı. "Enkazdan kurtulacağıma inanmıyordum. Çok zor, imkansız gibi görüyordum. Yaşadığıma hala inanamıyorum" açıklamasını yaptı.



                KIZI ARANIYOR
                K.Maraş'ta 12 bloklu Ebrar Sitesi'nin 8 bloğu yıkıldı! 250 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında hala bin kişinin olduğu iddia edilirken Perşembe günü bir mucize yaşandı! 29 yaşındaki Neslihan Kılıç, 258 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. Uzman Çavuş Serdar Kılıç (35) ve 5 yaşındaki kızı Azra'nın hayatını kaybettiği 2 yaşındaki Alya Dua'nın ise arandığı vurgulandı. Kılıç'ın babası Cuma Yalçınöz "Rabb'im dualarımı kabul etti" diyerek ağladı.



                12'DEN VURDU
                Ekipler, Hatay Akademi Hastanesi'nin enkazına gitti. Vücut ısısı olduğunu fark etti. Tünel kazıp en alt kata indi. Mustafa Avcı ile Mehmet Ali Şakiroğlu, 261 saat sonra tekrar gün ışığını görebildi. Avcı, ezberden kardeşinin telefonunu çevirdi! "Hepsi kurtuldu mu?" dedi. "Seni bekliyoruz" cevabı geldi! Deprem günü baba olan genç, yavrusunun kokunusu içine çekti!



                    TARİHİ MESAJ
                    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem, 11 ili etkiledi. Şanlıurfa da bu illerdendi. Tarihi yapılarıyla takvim yapraklarına ışık tutan Şanlıurfa'da birçok yapı yerle bir olurken akıllara Göbeklitepe geldi. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'nin hasar alıp almadığı merak edildi. Ancak 12 bin yıllık tarihi alanda tek bir taşın yerinden hareket bile etmediği belirlendi. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ'ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde de tek taş bile düşmedi. 1200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapılarında hasar almaması, görenleri şoke etti.

                    GÖZLER 21 ŞUBAT'TA
                    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde okulların Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Deprem bölgesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: 10 ilde hangi il ve ilçelerde eğitime başlayacağımızı salı günü açıklayacağız.

                    2 MİLYON DOLAR BULDU
                    Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında çalışma yapan ekipler, 2 milyon dolar buldu. Hemen polise koştu. Parayı teslim alan ekipler "Depremzedenin yakınlarına ulaştıracağız" diye konuştu.

                    83 TUTUKLAMA
                    Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. 83 kişinin tutuklandığı açıklandı. 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 69'u hakkında gözaltı kararı alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan bazı müteahhitlerin ise yaptıkları binaların enkazında can verdiği ortaya çıktı.

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                    Depremzede için seferberlik
                    Haberler Güncel Umut apartmanı! 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu’na sağsalim ulaşıldı
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