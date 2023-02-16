Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.02.2023 12:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 13:04
    ABONE OL

    17 yaşındaki Aleyna Ölmez mucizeyi başardı! Depremden 248 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkazdan sağ çıkarıldı

    Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş depreminin üzerinden 248 saat geçmesine rağmen mucizeler bitmiyor. Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı'nda devam eden arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altında bulunan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez isimli genç kız sağ olarak kurtarıldı. Aleyna'nın kurtarılmasında madencilerin "domuz bağı" denilen yöntemle tünel kazdığı ve genç kıza öyle ulaşıldığı öğrenildi. Aleyna'yı kurtaran ekip o anları A Haber canlı yayınında anlattı.

    takvim.com.tr
    Umutlar Ölmez! 248 saat sonra mucizeyi başardı

    Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

    Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular.

    JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz bağı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.



    Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez'in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

        KAHRAMAN EKİP O ANLARI ANLATTI
        Aleyna'yı enkaz altından kurtaran ekipten yapılan açıklamada, "Mutluyuz gururluyuz. Ekibimle beraber başardık. Kaç gün geçti kaç saat geçti hiçbir şey bilmiyorum.

        Nefesi normal değildi. Tedavisi yapıldı. Ambulansa alındı. Tepki veriyor konuşuyor. Tedavisi devam edecek. Biz görevimize devam edelim." dedi.

        Çalışmalara katılan bir diğer kişi ise, "Bizim için yorgunluk bitti. Dünyanın her şeyine bedel." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Aleyna'nın kurtarılma haberini alan ailesi sevinç gözyaşlarına boğuldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
        Haberler Yaşam 17 yaşındaki Aleyna Ölmez mucizeyi başardı! Depremden 248 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkazdan sağ çıkarıldı
            SON DAKİKA