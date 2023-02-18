Bina dayanıklılık testi ile ilgili merak edilenler! Nereye başvurulmalı? Maliyeti ne kadar? Hangi seçenekler mevcut?





ADIM ADIM İŞLEMLER

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, bina dayanıklılık testinin nasıl yapıldığını ve işlemler konusunda merak edilen detayları anlattı. Evinden tereddüdü olanların ilk iş olarak belediyeden bina projesini alması gerektiğini söyleyen Türkkan, şu bilgileri verdi: "Önce projeyi inceliyoruz. Binadaki kolonların ve kirişlerin projeye uyup uymadığı ile ilgili bir rölöve çalışması gerçekleştiriyoruz. Ardından karot çalışmaları yapıyoruz. Kullanılmış betonun taşıma kapasitesini, binadaki, kolonlardaki demir miktarlarını tespit ediyoruz. Kırımlar yapıp donatıları da görüyoruz. Zemin etüdü yaptırıp bina ile ilgili statik analizleri gerçekleştiriyoruz." Böyle bir raporun zaman aldığını belirten Türkkan, "Bir vatandaş 6-7 katlı, 20 daireli bir yer için müracaat ettiğinde sonuçların alınması, statik analiz yapılması bir ay sürebilir" dedi.