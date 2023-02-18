Hafta sonu sis, pus, güneş bir arada! Kar, yağmur derken 35 ilde güneş yüzünü gösterdi! MGM 18-19-20-21-22 Şubat 2023 hava durumu...
MGM 18-19-20-21-22 Şubat 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Peki Cumartesi, Pazar havalar nasıl olacak? Kar yağacak mı, bitti mi? Yağmur yağacak mı, hangi illerde? Meteoroloji 35 ili tek tek açıkladı. Bu illerde hafta sonu hava güneşli olacak. Diğer illerde ise sis ve pus etkili olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi yurt genelinde havaların nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bu noktada MGM hava durumu merak konusu oldu. Yayımlanan rapora göre Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu: 18-19-20-21-22 Şubat 2023...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu