Hafta sonu sis, pus, güneş bir arada! Kar, yağmur derken 35 ilde güneş yüzünü gösterdi! MGM 18-19-20-21-22 Şubat 2023 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.