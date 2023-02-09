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    • Haberler
    • 09.02.2023 09:39
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    • 09.02.2023 09:47
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    Dünyadan depremzedelere yardım eli: Azerbaycan ve İspanya’dan depremzedelere tam destek

    Türkiye, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile adeta sarsıldı. Depremzedeler için yurt içi ve dünyadan yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan'da halk, çeşitli türdeki yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçti. Azerbaycan hükümeti iseTürkiye'ye toplam 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi.  İspanya’dan gelen 46 arama kurtarma ekibi ve 14 arama kurtarma köpeği, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman’a gönderildi.

    Dünya’dan depremzedelere yardım eli!

    Türkiye'de meydana gelen çifte deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye, depremzedeler için tek yürek olurken dünyadan da yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Hem yurdun hem de dünyanın dört bir tarafından toplanan malzemeler, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkılıyor.

    AZERBAYCAN HÜKÜMETİ, TÜRKİYE'YE 7 UÇAK VE 14 ARAÇLIK KONVOYLA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

    Kardeş ülke Azerbaycan'da da halk, çeşitli türdeki yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçti. Azerbaycan hükümeti, şuana kadar Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi.

    Deprem bölgesinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 34'ü sağlık çalışanı 725 personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı 10 askeri doktorla 8 hemşire de Türkiye'deki deprem bölgesinde görev yapıyor.

    AZERBAYCAN HALKI, DEPREMDELER İÇİN İHTİYAÇ MALZEMESİ YARDIMINDA BULUNDU

    Azerbaycan hükümetinin yaptığı yardımların yanı sıra Azerbaycan halkı da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu"nun başlattığı kampanyaya destek veren çok sayıda Azerbaycan halkı, giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. Toplanan malzemeler tırlara yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. Haydar Aliyev Kapalı Spor Merkezi toplama alanı olarak tahsis edildi ve Azerbaycanlılar akın akın buraya malzeme getiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformu da Türkiye'deki deprem mağdurları için yardım toplamaya başladı. Azerbaycan Kızılayı'nın, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası da devam ediyor.

        AZERBAYCAN, 370 KİŞİLİK EKİPLE DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARA KATILDI

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı da Türkiye'de meydana gelen depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım gönderecek. Azerbaycan bankaları Türkiye'de yapılan doğrudan para yardımları için komisyon ücretini kaldırırken, televizyonlar bir süre eğlenceli programlar yayımlamama yönünde karar aldı.

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarındaki profil resimleri siyaha boyandı. Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine birkaç gün akşam saatlerinde Türk bayrağı yansıtılacak. Öte yandan Azerbaycan, 370 kişilik ekiple deprem bölgesinde çalışmalara katıldı.

        İSPANYA'DAN DA YARDIM ELİ GECİKMEDİ

        Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetinde art arda meydana gelen deprem çevresindeki 10 ili etkilemişti. Neredeyse tüm dünya canla başla arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibi akşam saatlerinde İstanbul Havaalanı'na geldi.

        Buradan otobüslerle Atatürk Havalimanı'na getirilen İspanyollar, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Adıyaman'a doğru gönderildi. Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu ekipte, 14 tane hassas burunlu arama kurtarma köpeği bulunuyor.

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        Haberler Haberler Dünyadan depremzedelere yardım eli: Azerbaycan ve İspanya’dan depremzedelere tam destek
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