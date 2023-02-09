Dünyadan depremzedelere yardım eli: Azerbaycan ve İspanya’dan depremzedelere tam destek

Türkiye'de meydana gelen çifte deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye, depremzedeler için tek yürek olurken dünyadan da yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Hem yurdun hem de dünyanın dört bir tarafından toplanan malzemeler, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkılıyor.

AZERBAYCAN HÜKÜMETİ, TÜRKİYE'YE 7 UÇAK VE 14 ARAÇLIK KONVOYLA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

Kardeş ülke Azerbaycan'da da halk, çeşitli türdeki yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçti. Azerbaycan hükümeti, şuana kadar Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi.