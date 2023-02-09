Dünyadan depremzedelere yardım eli: Azerbaycan ve İspanya’dan depremzedelere tam destek

Türkiye'de meydana gelen çifte deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye, depremzedeler için tek yürek olurken dünyadan da yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Hem yurdun hem de dünyanın dört bir tarafından toplanan malzemeler, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkılıyor.
AZERBAYCAN HÜKÜMETİ, TÜRKİYE'YE 7 UÇAK VE 14 ARAÇLIK KONVOYLA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ
Kardeş ülke Azerbaycan'da da halk, çeşitli türdeki yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçti. Azerbaycan hükümeti, şuana kadar Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi.
Deprem bölgesinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 34'ü sağlık çalışanı 725 personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı 10 askeri doktorla 8 hemşire de Türkiye'deki deprem bölgesinde görev yapıyor.
AZERBAYCAN HALKI, DEPREMDELER İÇİN İHTİYAÇ MALZEMESİ YARDIMINDA BULUNDU
Azerbaycan hükümetinin yaptığı yardımların yanı sıra Azerbaycan halkı da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu"nun başlattığı kampanyaya destek veren çok sayıda Azerbaycan halkı, giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. Toplanan malzemeler tırlara yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. Haydar Aliyev Kapalı Spor Merkezi toplama alanı olarak tahsis edildi ve Azerbaycanlılar akın akın buraya malzeme getiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformu da Türkiye'deki deprem mağdurları için yardım toplamaya başladı. Azerbaycan Kızılayı'nın, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası da devam ediyor.