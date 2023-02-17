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    • Haberler
    • 17.02.2023 15:31
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    • 17.02.2023 15:40
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    Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

    Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Başkan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    KOMSIC'I KABUL ETTİ
    Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i, Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
        Başkan Erdoğan, dün (16 Şubat) Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İttifak'ın sergilediği dayanışmayı göstermek ve taziyelerini iletmek için Türkiye'ye geldi.


        NATO GENEL SEKRETERİ
        Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg'in gün içinde deprem bölgesine gideceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

        MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ
        Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

        MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
        Görüşmede, bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

            10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan planlar da değerlendirildi.



            ŞAHBAZ ŞERİF
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

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