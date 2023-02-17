Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Başkan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
KOMSIC'I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i, Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.