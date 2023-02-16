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    • Haberler
    • 16.02.2023 16:37
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    • 16.02.2023 16:37
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    Bakanlıktan depremzedelere 24 bin 455 ton yakacak odun

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, depremzedeler için yakacak odun seferberliği sürüyor. Bölgeye bugüne kadar 24 bin 455 ton yakacak odun sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen konteynerler de barınma amacıyla depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

    AJANSLAR
    Afetzedeler için seferberlik! Tonlarca yardım yola çıktı

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, depremzedeler için bölgeye 24 bin 455 ton yakacak odun sevkiyatı gerçekleştirildi.

    KONTEYER SEVKİYATI
    OGM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, orman teşkilatı, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, AFAD koordinatörlüğünde arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda desteğini sürdürüyor.

    "Asrın felaketi"nin ardından yurt genelinde iş makinelerini, personel ve Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) ekiplerini bölgeye gönderen OGM, Afyonkarahisar'da bulunan tamir bakım atölyesinde üretilen konteyner ve seyyar tuvaletleri söz konusu illere sevk etti.

    SU TAKVİYESİ YAPILDI
    Depremzedelerin temel ihtiyaçları için su tankı bulunan araçlarla sürekli su takviyesi yapılırken yurdun dört bir yanındaki OGM personelince gıda, kıyafet, tıbbi malzeme, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlanarak düzenli şekilde bölgeye gönderiliyor.

        YAKACAK ODUN SEVKİYATI SÜRÜYOR
        Elektrik ve doğal gazın kontrollü verildiği bölgede, soğuk hava nedeniyle en büyük ihtiyaçlardan olan yakacak odun konusunda da yurt genelinde seferberlik yürütülüyor.

        OGM koordinasyonunda deprem felaketinin ilk gününden itibaren firmaların, kooperatiflerin ve vatandaşların desteğiyle bölgeye yakacak odun sevkiyatı yapılıyor.

        Sevkiyatlar aralıksız sürerken bugüne kadar bölgeye 24 bin 455 ton yakacak odun desteği sağlandı.

        Orman Genel Müdürlüğü'nce Kahramanmaraş'a 8 bin 100 ton, Hatay'a 6 bin 600 ton, Adıyaman'a 3 bin 870 ton ve diğer illere 5 bin 885 ton olmak üzere toplam 24 bin 455 ton yakacak odun dağıtıldı.

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            Haberler Haberler Bakanlıktan depremzedelere 24 bin 455 ton yakacak odun
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