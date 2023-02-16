Bakanlıktan depremzedelere 24 bin 455 ton yakacak odun

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, depremzedeler için bölgeye 24 bin 455 ton yakacak odun sevkiyatı gerçekleştirildi.
KONTEYER SEVKİYATI
OGM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, orman teşkilatı, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, AFAD koordinatörlüğünde arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda desteğini sürdürüyor.
"Asrın felaketi"nin ardından yurt genelinde iş makinelerini, personel ve Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) ekiplerini bölgeye gönderen OGM, Afyonkarahisar'da bulunan tamir bakım atölyesinde üretilen konteyner ve seyyar tuvaletleri söz konusu illere sevk etti.
SU TAKVİYESİ YAPILDI
Depremzedelerin temel ihtiyaçları için su tankı bulunan araçlarla sürekli su takviyesi yapılırken yurdun dört bir yanındaki OGM personelince gıda, kıyafet, tıbbi malzeme, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlanarak düzenli şekilde bölgeye gönderiliyor.