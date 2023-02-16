Asrın felaketinde bilanço ağır! İl il hasar tespit çalışması: 61 bin bina acil yıkılmalı!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından afet bölgesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına başladı. Elde edilen veriler ışığında, deprem bölgesindeki 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
16.02.2023 16:02 - Son Güncelleme: 16.02.2023 16:04
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.