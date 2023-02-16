Miraç Kandili namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı! Miraç gecesi kılınacak namazlar 2023! 2, 4, 12 rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

MİRAÇ GECESİ KILINACAK NAMAZLAR!

Kandil günlerinde namaz kılmak ve oruç tutmak yapılacak en güzel ibadetlerin arasında gelir. Bu gece Allah'a bolca yalvarmak ve dua ile geçirmek için velise-i cemile gecesidir. Miraç gecesi namazı da bu sevap kazanmanın en güzel yollarından biridir. Miraç kandilinde kılınacak namaz için alimler 12 rekat namaz kılınmasını tavsiye etmiştir.

Namaz için bir hadis:

Muâz b. Cebel anlatıyor: "Hz. Peygamber (sav) ile birlikte bir yolculukta idim… O şöyle buyurdu: "Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah"a teslim olmak), direği ise namazdır." (T2616 Tirmizî, Îmân, 8; HM22366 İbn Hanbel, V, 231)