Miraç Kandili namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı! Miraç gecesi kılınacak namazlar 2023! 2, 4, 12 rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç gecesi kılınacak namazlar sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Müslümanlar için son derece önemli olan Miraç gecesinde ibadetler yerine getirilecek, dualar okunup namazlar kılınacak. Bu mübarek gecede namaz kılmak isteyen vatandaşlar Miraç Kandili namazları hakkında araştırmalara başladı. Bu gece kılınması tavsiye edilen namazlardan biri de tesbih namazıdır. Peki, Miraç namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 4 ve 12 rekat Miraç Kandili tesbih namazı kılınışı! İşte Miraç gecesi kılınacak namazlar!
MİRAÇ GECESİ KILINACAK NAMAZLAR!
Kandil günlerinde namaz kılmak ve oruç tutmak yapılacak en güzel ibadetlerin arasında gelir. Bu gece Allah'a bolca yalvarmak ve dua ile geçirmek için velise-i cemile gecesidir. Miraç gecesi namazı da bu sevap kazanmanın en güzel yollarından biridir. Miraç kandilinde kılınacak namaz için alimler 12 rekat namaz kılınmasını tavsiye etmiştir.
Namaz için bir hadis:
Muâz b. Cebel anlatıyor: "Hz. Peygamber (sav) ile birlikte bir yolculukta idim… O şöyle buyurdu: "Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah"a teslim olmak), direği ise namazdır." (T2616 Tirmizî, Îmân, 8; HM22366 İbn Hanbel, V, 231)
Miraç gecesi namazı şöyle kılınır:
12 rekat olan bu namaz 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
Namaz için bir hadis:
Ebû Hüreyre"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) bir defasında şöyle demiştir: "Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz?" Sahâbîler, "Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz." demişler, bunun üzerine Resûlullah, "İşte beş vakit namaz da böyledir! Allah onlarla günahları yok eder." buyurmuştur. (B528 Buhârî, Mevâkîtü"s-salât, 6)