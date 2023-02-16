10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...
Depremin vurduğu 10 ilde ilk etapta evi hasar görenlere 10 bin lira ödenmeye başlandı. Destekler bununla da kalmayacak. Evi hasar görenler, yakınını kaybedenler, çalışma gücünü yitirenler için maaş ve nakdi destekler devreye alınacak. Çalışana, işsiz kalana da destek olacak.
16.02.2023 13:57 - Son Güncelleme: 16.02.2023 13:57
Asrın felaketinin yaşandığı 10 ilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremzede vatandaşlara barınma desteğinin yanı sıra nakdi ve istihdam destekleri sağlanıyor.
DEPREMZEDELERE İLK ETAPTA 10 BİN TL
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde konutları hasar görenlerin acil ihtiyaçları için ilk etapta 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'ni yapmaya başladı.