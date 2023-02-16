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Haberler Ekonomi 10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...

10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...

Depremin vurduğu 10 ilde ilk etapta evi hasar görenlere 10 bin lira ödenmeye başlandı. Destekler bununla da kalmayacak. Evi hasar görenler, yakınını kaybedenler, çalışma gücünü yitirenler için maaş ve nakdi destekler devreye alınacak. Çalışana, işsiz kalana da destek olacak.

Çığıl Ön Yener
16.02.2023 13:57 - Son Güncelleme: 16.02.2023 13:57
10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...

Asrın felaketinin yaşandığı 10 ilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremzede vatandaşlara barınma desteğinin yanı sıra nakdi ve istihdam destekleri sağlanıyor.

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10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...

Depremde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin lira destek ödemesi başladı. Destekler bunlarla sınırlı kalmayacak. Evi hasar görenlere 1 yıl boyunca kira desteği sağlanacak.

10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...

Çalışma gücünü ya da yakınını kaybedenlere maaş ve nakdi yardımlar da devreye girerken, istihdamı destekleyecek, işsiz kalanları koruyacak adımlar atılacak. İşte 10 şehrimize yönelik öne çıkan 10 destek...

10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...

DEPREMZEDELERE İLK ETAPTA 10 BİN TL

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde konutları hasar görenlerin acil ihtiyaçları için ilk etapta 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'ni yapmaya başladı.

10 DESTEK PAKETİ: O kişilere başvurusuz 10 bin-100 bin TL nakit para verilecek! Depremzedelere erken emeklilik, kira, ölüm, maaş, işsizlik yardımı geliyor! 12 ay boyunca...

Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

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