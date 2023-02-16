202. saatte kurtulan Polat çifti depremde 3 çocuğunu kaybetti: "Enkaz altında hiçbir şey yemedik"





"Sonradan kapıcı dairesi olduğunu öğrendiğimiz alanda Polat çiftine ulaştık, göz göze geldiğimizde ilk iş onlara yanımızda götürdüğümüz suyu uzattık ama suyu kabul etmeyip bize burada zemzem getirdiler onu siz için sizin daha çok ihtiyacınız var cevabını alınca ne yapacağımızı ne cevap vereceğimizi şaşırdık. Bu Allah'ın bir lütfuydu. 202 saat sonra onları sağ salim dışarıya çıkarmayı başardık. Baba Muharrem Polat hayatta kalmak için elinden ne geliyorsa yapmış. Önce içerisindeki bulundukları alanı eline geçirdiği materyallerle genişletmiş. Ciğerleri acımaya başlayınca gardrobun askı borusunu koparıp betonların arasından uzatarak o boru ile hava almışlar. 7 aylık bebeklerini yaşatmak için kendi tükürük ve kanları ile beslemeye çalışmışlar. Öğrendiğimizde gerçekten çok etkilendik. Deprem bölgesinde 8 gündür anlatılsa kimsenin inanamayacağı bazı olaylara tanık oluyoruz. Yüce yaradanın kudreti ve yardımı ile oluyor her şey imkansız denilen olaylar yaşıyoruz" diye konuştu.

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