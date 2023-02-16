202. saatte kurtulan Polat çifti depremde 3 çocuğunu kaybetti: "Enkaz altında hiçbir şey yemedik"

Asrın deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta 202 saat sonra kurtarılan Muharrem ve Hidayet Polat çifti, depreme kapıcı dairesinde yakalandı. Yan odadaki çocukları Bulem (5) ve Miraç (3) ilk anda ölürken, Polat çifti ise yanlarındaki 6 aylık Muhammet Alparslan ile hayat üçgeninde kaldı.
Alparslan'ı 4 gün emziren annenin sütü bitince, çift 5'inci günü tükürük emdirerek geçirdi. Tükürük de tükenince anne Hidayet Polat, eşine kolunu kestirip, bebeğine kanını emdirdi. Ancak Muhammet Alparslan'ın minik bedeni artık soğuk ve açlığa dayanamadı.
Bebeğini enkaza gömmek zorunda kalan baba Muharrem Polat, "Telefonun alarmını o gün 08.45'e kurmuştum. Alarm çalınca, yatağın altında buldum. Onun ışığını kullandık. Enkaz altında hiçbir şey yemedik."