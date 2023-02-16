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    • Haberler
    • 16.02.2023 08:18
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    • 16.02.2023 08:18
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    Halil İbrahim Demirhan ne iş yapıyor, kaç yaşında? Halil İbrahim Demirhan kimdir? 60 milyon TL'lik bomba bağış!

    Halil İbrahm Demirhan kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 60 milyon TL bağış yapmasının ardından ünlü iş insanı hakkında araştırmalar hızlandı.

    takvim.com.tr
    60 milyon TL’lik bomba bağış!

    Türkiye Tek Yürek ortak yayınında bağış yapanlar arasında yer alan Halil İbraim Demirhan merak edildi. 60 milyon TL bağışlayan Demirhan hakkında detaylar merak ediliyor. Halil İbrahim Demirhan, Ağaoğlu İnşaat Uluslararası Yatırımlar Koordinatörü olarak görev yapıyor. Peki, Halil İbrahim Demirhan kimdir? Halil İbrahim Demirhan ne iş yapıyor?

    HALİL İBRAHİM DEMİRHAN KİMDİR?

    Halil İbrahim Demirhan, Ortadoğu'daki Arap yatırımcılara ülkemizdeki konut projelerinden pazarlıyor.

    Demirhan, yabancılara sattığı konutlarla sadece 2013 yılı içerisinde 4 bin civarında tapu ile 1 milyar 600 bin dolarlık bir yatırımı ülkemize çekti.

        Orient Light International Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan, Türkiye, Körfez ve Orta Asya ülkelerinde Gayrimenkul, Danışmanlık , Finans, Sağlık, Lojistik gibi çok çeşitli sektörlerde müşterilere Yönetim ve Yatırım danışmanlığı yapmıştır.

        Çok büyük şirketler için Sanayi ve Pazar analizi yaparak, potansiyel satıcılarla ve alıcılarla görüşmeler ile Birleşme, Satın Alma ve Stratejik Ortaklık işlemleri gerçekleştirmiş, yeni projelerin tedarik edilmesi, iş planlarının geliştirilmesi, birleşme ve devralma görüşmelerine kapsamlı destek vermiştir.
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        Haberler Haberler Halil İbrahim Demirhan ne iş yapıyor, kaç yaşında? Halil İbrahim Demirhan kimdir? 60 milyon TL'lik bomba bağış!
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