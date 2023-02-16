Halil İbrahim Demirhan ne iş yapıyor, kaç yaşında? Halil İbrahim Demirhan kimdir? 60 milyon TL'lik bomba bağış!

Türkiye Tek Yürek ortak yayınında bağış yapanlar arasında yer alan Halil İbraim Demirhan merak edildi. 60 milyon TL bağışlayan Demirhan hakkında detaylar merak ediliyor. Halil İbrahim Demirhan, Ağaoğlu İnşaat Uluslararası Yatırımlar Koordinatörü olarak görev yapıyor. Peki, Halil İbrahim Demirhan kimdir? Halil İbrahim Demirhan ne iş yapıyor?
HALİL İBRAHİM DEMİRHAN KİMDİR?
Halil İbrahim Demirhan, Ortadoğu'daki Arap yatırımcılara ülkemizdeki konut projelerinden pazarlıyor.
Demirhan, yabancılara sattığı konutlarla sadece 2013 yılı içerisinde 4 bin civarında tapu ile 1 milyar 600 bin dolarlık bir yatırımı ülkemize çekti.