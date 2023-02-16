Halil İbrahim Demirhan ne iş yapıyor, kaç yaşında? Halil İbrahim Demirhan kimdir? 60 milyon TL'lik bomba bağış!

Çok büyük şirketler için Sanayi ve Pazar analizi yaparak, potansiyel satıcılarla ve alıcılarla görüşmeler ile Birleşme, Satın Alma ve Stratejik Ortaklık işlemleri gerçekleştirmiş, yeni projelerin tedarik edilmesi, iş planlarının geliştirilmesi, birleşme ve devralma görüşmelerine kapsamlı destek vermiştir.