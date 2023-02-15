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    • Haberler
    • 15.02.2023 09:48
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    • 15.02.2023 09:48
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    Üniversiteler açılacak mı? Liseler uzaktan eğitim mi? Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim? YÖK-MEB son dakika açıklama 2023!

    Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, üniversiteler için flaş karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' diye konuştu. Bu noktada milyonlarca öğrenci tarafından bir çok soru gündeme geldi. İnternet arama motolarında, Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim? Üniversiteler açılacak mı? Liseler uzaktan eğitim mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim?

    Okullar ne zaman açılacak, üniversiteler açılacak mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek.'' dedi. Peki Liseler uzaktan eğitim mi? İşte YÖK-MEB son dakika açıklamalar...

    ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ, ONLİNE Mİ?

    Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

    Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

    ''Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

    YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA!

    Erdoğan'ın açıklaması sonrası Yükseköğretim Kurulu'ndan da (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

    "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

        LİSELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ?

        Liselerde uzaktan eğitim olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında deprem bölgesindeki 10 ilde okulların 1 Mart'a kadar kapalı olacağını, 71 ilde ise okulların 20 Şubat'ta açılacağını belirtti.

        1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini söyleyen Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

        İKİLİ ÖĞRETİM

        Bakan Özer, "10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk." dedi.
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        Haberler Haberler Üniversiteler açılacak mı? Liseler uzaktan eğitim mi? Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim? YÖK-MEB son dakika açıklama 2023!
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