DEVAMSIZLIK KALKTI MI 2023? İlkokul, liselerde 2. dönem devamsızlık şartı kaldırıldı mı? 12. sınıfların devam zorunluluğu yok mu? Tüm illerde...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası tüm illerde eğitimle alakalı yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 71 ilde 20 Şubat'ta okulların açılacağını duyurdu. Bakan Özer, depremde yıkım yaşanan 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini ve 1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini ifade etti. Öte yandan devamsızlık konusunda aramalar hız kazandı. Peki, DEVAMSIZLIK KALKTI MI 2023? İlkokul, liselerde 2. dönem devamsızlık şartı kaldırıldı mı? 12. sınıfların devam zorunluluğu yok mu? İşte detaylar...
12.02.2023 17:54 - Son Güncelleme: 12.02.2023 17:54
Kahramanmaraş depreminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, depremden etklinen 10 il hariç eğitimin 20 Şubat'ta başlayacağı aktarıldı. Peki, Okullarda devamsızlık kalktı mı? İlkokul, liselerde 2. dönem devamsızlık şartı kaldırıldı mı? 12. sınıfların devam zorunluluğu yok mu? İşte detaylar...
Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay depremden etkilendi. Bu illerimizde OHAL ilan edildi ve eğitim öğretime ara verildi. Depremin etkilendiği 10 ildeki okullarda devam şartı aranmayacak.