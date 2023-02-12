DEVAMSIZLIK KALKTI MI 2023? İlkokul, liselerde 2. dönem devamsızlık şartı kaldırıldı mı? 12. sınıfların devam zorunluluğu yok mu? Tüm illerde...

Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay depremden etkilendi. Bu illerimizde OHAL ilan edildi ve eğitim öğretime ara verildi. Depremin etkilendiği 10 ildeki okullarda devam şartı aranmayacak.