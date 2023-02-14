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    • Haberler
    • 15.02.2023 06:24
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    • 15.02.2023 06:50
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    Depremde yaralanan 30 kişi uçak ile İstanbul'a getirildi: Astsubay depremzede çocuğa montunu verdi

    Depremde yaralanan 30 kişi, Adana'dan hareket eden 222. Filo'ya ait C130 askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Apronda görevli astsubay uçaktan indikten sonra üşüdüğünü fark ettiği depremzede çocuğa montunu verdi.

    AJANSLAR
    Gönülleri fetheden hareket

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, deprem bölgesindeki yaralıların İstanbul'a nakli sürüyor.

    Adana'dan hareket eden, içerisinde 30 yaralı ve 18 refakatçının bulunduğu 222. Filo'ya ait C130 askeri kargo uçağı, saat 03.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na indi.

    ASTSUBAY MONTUNU VERDİ
    Askeri kargo uçağının aprona inmesiyle yaralılar hazır bekleyen ambulanslara taşındı.

    Bu sırada apronda görevli astsubay üşüdüğünü gören depremzede çocuğa montunu verdi.

        Yaralı yakını ambulansa alınırken depremzede çocuk askeri komutana montunu geri verdi.

        Burada hazır bekleyen ambulanslar yaralıları daha önceden belirlenen hastanelere götürdü.

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        Haberler Haberler Depremde yaralanan 30 kişi uçak ile İstanbul'a getirildi: Astsubay depremzede çocuğa montunu verdi
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