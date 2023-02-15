Türkiye 7 metre kaydı mı? Türkiye hangi yöne doğru kaydı? AFAD açıkladı! Yer kabuğundaki yer değiştirmelerin...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Depremlerin toplam etkisi süresinin 2 dakika olduğunu belirten Tatar, "Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı.
Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz." dedi.