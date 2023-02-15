Türkiye 7 metre kaydı mı? Türkiye hangi yöne doğru kaydı? AFAD açıkladı! Yer kabuğundaki yer değiştirmelerin...





"OLAĞAN ÜSTÜ BİR DURUM"

"Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız." diyen Tatar, "Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda bile bu artçı sayıların 3 bin 900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz. 3 ile 4 büyüklüğündeki artçıların sayısı bin 253. 4 ile 5 arası büyüklükteki artçıların sayısı 394 kabaca 400 tane. Bu hemen hemen her 10-15 dakikada hissedilecek bir depremin yaşandığını gösteriyor. 5 ile 6 arasındaki büyüklüğündeki artçıların sayısı 38. Bundan üç ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4,9, Düzce depremini 5 büyüklüğündeydi. Çok sayıda İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu deprem bölgede yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanda doğrudan etki yaratmış durumda. Bu deprem ülkemizin her yerinde hissedilen bir deprem." şeklinde konuştu.