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    • Haberler
    • 15.02.2023 14:55
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    • 15.02.2023 14:57
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    Türkiye 7 metre kaydı mı? Türkiye hangi yöne doğru kaydı? AFAD açıkladı! Yer kabuğundaki yer değiştirmelerin...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız, toplam artçı sayısı 3858" dedi. Ardından depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğu belirlendi. Peki, Türkiye 7 metre kaydı mı? Türkiye hangi yöne doğru kaydı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye 7 metre kaydı mı? Türkiye hangi yöne doğru kaydı? AFAD açıkladı! Yer kabuğundaki yer değiştirmelerin...

    AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

    Depremlerin toplam etkisi süresinin 2 dakika olduğunu belirten Tatar, "Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı.

    Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz." dedi.



        "OLAĞAN ÜSTÜ BİR DURUM"

        "Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız." diyen Tatar, "Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda bile bu artçı sayıların 3 bin 900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz. 3 ile 4 büyüklüğündeki artçıların sayısı bin 253. 4 ile 5 arası büyüklükteki artçıların sayısı 394 kabaca 400 tane. Bu hemen hemen her 10-15 dakikada hissedilecek bir depremin yaşandığını gösteriyor. 5 ile 6 arasındaki büyüklüğündeki artçıların sayısı 38. Bundan üç ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4,9, Düzce depremini 5 büyüklüğündeydi. Çok sayıda İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu deprem bölgede yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanda doğrudan etki yaratmış durumda. Bu deprem ülkemizin her yerinde hissedilen bir deprem." şeklinde konuştu.

        "ARTÇILARDA BİNALAR YIKILABİLİR"

        Tatar, "Artçı sarsıntılar devam ediyor. Halen bölgede çok sayıda yıkılmamış ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması önem taşıyor. 4 ve 5 üzerindeki artçılar sonrasında yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar meydana gelebilir." dedi.
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