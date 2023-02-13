Asrın felaketinde umut bitmedi: Zamana karşı yaşam mücadelesini kazandılar!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıkılan binaların enkazından 7. günde de sevindiren kurtarma haberleri peşpeşe geldi.
EKİPLER, 141'İNCİ VE 163. SAATLER ARASINDA EN AZ 41 KİŞİYİ KURTARDI
Dün ve bugün yayınlanan haberlerden 13 Şubat saat 00.10 itibarıyla derlenen bilgilere göre, ilk depremin ardından geçen 141'inci ve 163. saatler arasında en az 41 kişi ekiplerce kurtarıldı.
162 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN AYŞE'NİN İLK CÜMLESİ "EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"
Hatay'da depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ayşe, 162. saatte kurtarıldı. Ayşe, enkazdan çıkarılırken "En büyük asker bizim asker" diyerek kendisini kurtaran mehmetçiğe seslendi. Yürekleri ısıta o anların ardından enkazdan çıkarılan Ayşe, tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.
EKİPLER, BABA VE KIZI 141. SAATTE ÇIKARDI