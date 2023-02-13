Asrın felaketinde umut bitmedi: Zamana karşı yaşam mücadelesini kazandılar!

Hatay'da depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ayşe, 162. saatte kurtarıldı. Ayşe, enkazdan çıkarılırken "En büyük asker bizim asker" diyerek kendisini kurtaran mehmetçiğe seslendi. Yürekleri ısıta o anların ardından enkazdan çıkarılan Ayşe, tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.

EKİPLER, BABA VE KIZI 141. SAATTE ÇIKARDI