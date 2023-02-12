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Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz

Türkiye, yüzyılın felaketini yaşadı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldık. 10 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası binlerce ev enkaza dönüşürken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da hızla başladı. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'a giden takvim.com.tr'den sunucu editör Fatma Gül ve video editörü Yasin Aktaş, yaşananları aktarırken; enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının kahramanları olan Zonguldaklı madencilerle de konuştu. Takvim.com.tr ayrıca en çok konuşulan enkazlardan biri olan Rönesans Rezidans'taki madenci çalışmalarını da görüntüledi...

Fatma Gül
Yasin Aktaş
takvim.com.tr
12.02.2023 18:40 - Son Güncelleme: 12.02.2023 18:45
Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üslü çifte depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hatay'da yaşanan yıkımı ve çalışmaları yerinden görüntülemek için bölgeye giden takvim.com.tr ekibinden sunucu editör Fatma Gül ve video editörü Yasin Aktaş, enkaz çalışmalarında canla başla hayat kurtarma mücadelesi veren Zonguldaklı kahraman madencilerle konuştu.

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Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz

Madencilerin enkaz çalışmalarını görüntüleyen takvim.com.tr ekibi, enkaz içindeki umut mücadelesini saniye saniye kaydetti. İşte Zonguldaklı kahraman madencilerin sözleri…

Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz

Arama kurtarma çalışmalarında ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ya da son durum nedir?
Son durum şu an acil çağrılar olduğu zaman gruplar şeklinde dağılıyoruz. Merkezi noktadan bize bilgiler geliyor. Bu şekilde dağılmalarımız devam ediyor.

Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz

Şu an büyük araçlarımız çalıştığı için biz beklemedeyiz. Bize ihtiyaç olduğunda tekrardan acil şekilde müdahalelerde bulunuyoruz. Onun haricinde farklı yerlerimiz var oralara müdahalelerde bulunuyoruz.

Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz

Bu şekilde şu an yapabildiğimiz tek şey bu. Kurtarma olursa kurtarmalara müdahale ediyoruz. Olmazsa bekliyoruz enkazdaki canlı veya cansız kişilere müdahale ediyoruz.

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