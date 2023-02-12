Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz

Arama kurtarma çalışmalarında ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ya da son durum nedir?

Son durum şu an acil çağrılar olduğu zaman gruplar şeklinde dağılıyoruz. Merkezi noktadan bize bilgiler geliyor. Bu şekilde dağılmalarımız devam ediyor.