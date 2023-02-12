Enkazın altında neler yaşanıyor? Takvim.com.tr kahraman madencilerle konuştu: Biz canımızı hiçe sayacağız ölümüne gireceğiz
Türkiye, yüzyılın felaketini yaşadı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldık. 10 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası binlerce ev enkaza dönüşürken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da hızla başladı. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'a giden takvim.com.tr'den sunucu editör Fatma Gül ve video editörü Yasin Aktaş, yaşananları aktarırken; enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının kahramanları olan Zonguldaklı madencilerle de konuştu. Takvim.com.tr ayrıca en çok konuşulan enkazlardan biri olan Rönesans Rezidans'taki madenci çalışmalarını da görüntüledi...
12.02.2023 18:40 - Son Güncelleme: 12.02.2023 18:45
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üslü çifte depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hatay'da yaşanan yıkımı ve çalışmaları yerinden görüntülemek için bölgeye giden takvim.com.tr ekibinden sunucu editör Fatma Gül ve video editörü Yasin Aktaş, enkaz çalışmalarında canla başla hayat kurtarma mücadelesi veren Zonguldaklı kahraman madencilerle konuştu.