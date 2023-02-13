"ANNESİ DE BABASI DA BİZİZ"

Hastanede kaldığı süre içerisinde bize emanet, 7 gün 24 saat başında gönüllü ablaları var. Onlar da şevkat ve sevgiyle bakıyorlar. Kimliklendirme çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz.

Cumhuriyet Savcılığı, emniyet güçleri, hastanemizdeki sosyal hizmet birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile titiz bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar sonlanıncaya kadar bu bebek bizimle. Annesi de babası da biziz.

TÜRKİYE'NİN EVLATLARI

Felaketin meydana geldiği ilk günden itibaren enkaz altından çıkarılan bebek ve çocuklar Türkiye'nin umudu oldu.

İşte hikayeleriyle yürekleri ısıtan ve umutları yeşerten evlatlarımız:

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.