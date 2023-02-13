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    • Haberler
    • 13.02.2023 12:02
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    • 13.02.2023 12:17
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    107 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! 2 aylık bebeğin yeni görüntüsü yüzleri güldürdü: Bakan Koca sağlık durumunu paylaştı

    Hatay'da 107 saat sonra 2 aylık bir bebek enkazdan çıkarıldı. Hayata tutunmayaı başaran minik bebek, annesinin yokluğunda, götürüldüğü ambulansın sağlık görevlisine tutundu. İri renkli gözleri ve masum halleriyle Türkiye'nin umutlarını yeşerten bebek, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin Adana Şehir Hastanesindeki görüntülerini paylaştı.Bakan Koca, "Tüm Türkiye'nin ekranlardan tanıyıp bağrına bastığı bebeğimiz Adana Şehir Hastanesinde ve sağlık durumu gayet iyi" dedi.

    takvim.com.tr
    Enkazdan çıkan 2 aylık bebek yüzleri güldürdü

    Tam 6 gün boyunca, karanlık ve tozlu bir enkazda yaşama tutunan 2 aylık bebek, tüm Türkiye'nin umutlarını yeşertti. Enkazdan 107 saat sonra kurtarılan bebeğin son durumunu; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

    TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
    Enkaz altından kurtarılan 2 aylık bebekle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, 2 aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

    Bakan Koca, "Hatay'da enkaz altından 107. saatte kurtarılan, saatler süren açlığına rağmen hayatta kalan, tüm Türkiye'nin ekranlardan tanıyıp bağrına bastığı bebeğimiz Adana Şehir Hastanesinde ve sağlık durumu gayet iyi" dedi.

    ANNE VE BABASINA ULAŞILAMADI
    Çocuk Uzmanı olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, bebeğin anne ve babasına henüz ulaşılamadığı bilgisini verdi.

        Keskin, şunları söyledi;
        "Bebeğimiz 5 gün enkaz altında kaldı. Daha sonra hava ambulansıyla hastanemize getirildi. Genel durumu iyi kafa tramvası yok. Herhangi bir ezik, zedelenmesi yok. Bu kadar enkaz altında kalıp, bu kadar iyi olması tamamen mucize.

        Hepimizi iyi hissettiren, hepimize umut veren, hepimizin kalplerine sıcaklık hissettiren bir gelişme oldu bu. Bebeğimiz gayet iyi. Tedavisi sürüyor, sağlık durumu stabilize olmadı. Anne-babasına henüz ulaşamadık.

        "ANNESİ DE BABASI DA BİZİZ"
        Hastanede kaldığı süre içerisinde bize emanet, 7 gün 24 saat başında gönüllü ablaları var. Onlar da şevkat ve sevgiyle bakıyorlar. Kimliklendirme çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz.

        Cumhuriyet Savcılığı, emniyet güçleri, hastanemizdeki sosyal hizmet birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile titiz bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar sonlanıncaya kadar bu bebek bizimle. Annesi de babası da biziz.

        TÜRKİYE'NİN EVLATLARI
        Felaketin meydana geldiği ilk günden itibaren enkaz altından çıkarılan bebek ve çocuklar Türkiye'nin umudu oldu.

        İşte hikayeleriyle yürekleri ısıtan ve umutları yeşerten evlatlarımız:

        Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

        Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.

            Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 134 saat sonra kurtarmayı başardığı bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

            Öte yandan enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı.

            128 SAAT SONRA KURTARILDI
            "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

            21 GÜNLÜK HALİT ALİ TALHA
            Kurtarma görevlisi Zafer Yavuz A Haber'e konuştu. Mucize bebeğin annesinin vefat ettiğini belirten Yavuz "O artık Türkiye'nin çocuğu olacak" dedi.

            Bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu belirten kurtarma görevlisi bebeğin 21 günlük olduğunu söyledi.

            131. SAATTE GELEN MUCİZE
            Gaziantep İslahiye'de 131. saatte Karabacak ailesine ulaşıldı. 4 yaşındaki Şengül Karabacak enkazdan çıkarıldı. Şengül'den sonra babası da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

                10 GÜNLÜK YAĞIZ ULAŞ BEBEK
                ''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen depremde, Hatay'da 10 günlük Yağız Ulaş bebek ile annesi 90. saatte enkaz altından çıkarıldı.

                AVUCUNDA ANNESİNİN SAÇIYLA BİRLİKTE ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI
                Türkiye'de unutulmayacak görüntülerden biride 20 günlük Kerem Ağırtaş'tan geldi. Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarılan Kerem bebeğin o anlara ilişkin görüntüleri adeta hüzne boğdu. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi. Annesinin ise vefat ettiği bilgisi öğrenildi.

                UMUTUN ADI HELEN BEBEK: 66 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
                Kahramanmaraş merkezli çifte depremde enkazda kalanların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Helen İnitizanoğlu isimli bebeğin sesine ulaştı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonrası 7 aylık Helen bebek, enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler tarafından alkışlarla çıkartılan Helen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

                    MUCİZENİN ADI YUSUF BEBEK: 105 SAAT SONRA KURTARILDI
                    "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı. Kardeşler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

                    ENKAZ ALTINDA KALAN 4 AYLIK "DURU" BEBEK 50 SAAT SONRA KURTARILDI
                    AFAD koordinasyonunda Şehitkamil ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin enkazında arama yapan İHH Arama Kurtarma ekibi, enkazdan bebek sesi duyulması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Dört aylık olduğu belirtilen Duru bebek, enkazdan 50 saat çıkarılarak battaniyeye sarıldı. Bebek, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.

                    KÜÇÜK TANEM 101 SAAT SONRA GÖKYÜZÜNÜ TEKRAR GÖRDÜ
                    Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde güzel bir haber daha geldi. Küçük Tanem ve babası uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarıldı. Hasta nakil ambulansları ile hastaneye sevk edilen küçük tanem ambulansa bindirilirken, "Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim" dedi.

                    ENKAZ BEBEK' KORUMA ALTINDA

                    Kahramanmaraş'ta Yıkılan binadan çıkan ve refakatçisi olmayan bebekler Ankara'ya sevk edildi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.

                        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebeklerden 2'sine isimleri bilinmediği için 'Enkaz bebek' ifadesi kullanıldı.

                        Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı.

                        Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.

                        2 AYLIK MUHAMMED BEBEK ENKAZDAN ELİNİ EMEREK ÇIKTI

                        Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

                            Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti. Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

                            ENKAZ ALTINDA SİMİT İSTEYEN 12 YAŞINDAKİ ABDULHALİL, KENDİSİNİ KURTARAN EKİPLERE SARILDI

                            "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani'nin arama kurtarma ekipleriyle yaptığı "simit" diyaloğu cep telefonuyla kaydedildi.

                            Ekipler ile yapılan diyaloğun ardından 12 yaşındaki Abdulhalil, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı.

                            6 YAŞINDAKİ AHMET AYAZ ABAK, ENKAZDAN 47 SAAT SONRA KURTARILDI

                                Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla arama kurtarma ekipleri çalışmaları sürüyor. Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a, 47 saat sonra ulaştı. Abak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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                                Haberler Haberler 107 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! 2 aylık bebeğin yeni görüntüsü yüzleri güldürdü: Bakan Koca sağlık durumunu paylaştı
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