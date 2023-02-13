Tam 6 gün boyunca, karanlık ve tozlu bir enkazda yaşama tutunan 2 aylık bebek, tüm Türkiye'nin umutlarını yeşertti. Enkazdan 107 saat sonra kurtarılan bebeğin son durumunu; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Enkaz altından kurtarılan 2 aylık bebekle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, 2 aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, "Hatay'da enkaz altından 107. saatte kurtarılan, saatler süren açlığına rağmen hayatta kalan, tüm Türkiye'nin ekranlardan tanıyıp bağrına bastığı bebeğimiz Adana Şehir Hastanesinde ve sağlık durumu gayet iyi" dedi.
ANNE VE BABASINA ULAŞILAMADI
Çocuk Uzmanı olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, bebeğin anne ve babasına henüz ulaşılamadığı bilgisini verdi.