Kıyamet kopsa bu kadar olur! Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler... Gaziantep'te sokak yarıldı kocaman çukur oluştu
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale gelirken Gaziantep Şahinbey'de sokağın yarıldığı ve kocaman çukur oluştuğu görüldü. İşte felaketin büyüklüğünü ortaya koydu...
13.02.2023 10:52 - Son Güncelleme: 13.02.2023 10:58
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.
ATV muhabiri Yavuz Oymak, Gaziantep'te mahallenin ortasında oluşan dev yarıkların içerisinden ortaya çıkan manzarayı aktardı.