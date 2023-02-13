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Kıyamet kopsa bu kadar olur! Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler... Gaziantep'te sokak yarıldı kocaman çukur oluştu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale gelirken Gaziantep Şahinbey'de sokağın yarıldığı ve kocaman çukur oluştuğu görüldü. İşte felaketin büyüklüğünü ortaya koydu...

13.02.2023 10:52 - Son Güncelleme: 13.02.2023 10:58
Kıyamet kopsa bu kadar olur! Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler... Gaziantep’te sokak yarıldı kocaman çukur oluştu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

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Kıyamet kopsa bu kadar olur! Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler... Gaziantep’te sokak yarıldı kocaman çukur oluştu

Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

Kıyamet kopsa bu kadar olur! Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler... Gaziantep’te sokak yarıldı kocaman çukur oluştu

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı. Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.

Kıyamet kopsa bu kadar olur! Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler... Gaziantep’te sokak yarıldı kocaman çukur oluştu

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Kıyamet kopsa bu kadar olur! Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler... Gaziantep’te sokak yarıldı kocaman çukur oluştu

ATV muhabiri Yavuz Oymak, Gaziantep'te mahallenin ortasında oluşan dev yarıkların içerisinden ortaya çıkan manzarayı aktardı.

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